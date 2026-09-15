Polițiștii au reținut 583 de permise de conducere într-o singură zi, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național. Dintre acestea, 204 au fost retrase pentru viteză, iar 78 pentru consum de alcool. În același timp, au fost aplicate aproximativ 9.700 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 4.292.734 de lei.

Polițiștii au intensificat controalele pe drumurile din România, în cadrul acțiunilor desfășurate duminică, 13 septembrie, la nivel național. Bilanțul arată sute de permise reținute și amenzi de milioane de lei.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), polițiștii rutieri au constatat 121 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

Duminică au fost reținute 583 de permise de conducere.

Din totalul permiselor reținute, 204 au fost pentru depășirea vitezei legale, iar alte 78 pentru consum de alcool.

De altfel, și sâmbătă au fost reținute 549 de permise de conducere. Dintre acestea, 133 au fost retrase pentru viteză, iar 71 pentru consum de alcool. În același timp, sâmbătă, 12 septembrie, au fost aplicate peste 9.400 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 4.267.673 de lei.

În total, 1.132 de șoferi au rămas fără permis în weekend.

Polițiștii au retras duminică 369 de certificate de înmatriculare, în urma neregulilor constatate în trafic.

Pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive au fost realizate mii de verificări.

„Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.662 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest și 86 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive.”, a transmis IGPR.

În total, polițiștii au constatat peste 9.680 de fapte contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 4.292.734 de lei, duminică.

În aceeași zi a avut loc și acțiunea BLOCADA, organizată la nivel național pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat.

Forțele de ordine au urmărit, printre altele, prevenirea faptelor de violență, combaterea traficului și a consumului de droguri și creșterea siguranței rutiere.

În cadrul acțiunilor au fost organizate 497 de filtre, fiind verificate 8.091 de autovehicule și legitimate 12.282 de persoane.