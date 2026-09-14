Sute de mii de pensii, recalculate greșit: raportul Curții de Conturi dezvăluie greșeli grave în activitatea Casei de Pensii

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Raportul de audit financiar al Curții de Conturi asupra Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) scoate la iveală un tablou dramatic pentru milioane de seniori din România. Auditorii au emis o opinie contrară asupra situațiilor financiare ale instituției, sancționând un haos informatic și administrativ care a dus la recalcularea greșită a sute de mii de dosare de pensie și la efectuarea de plăți necuvenite către persoane decedate.
Evaluarea arată că situațiile financiare ale CNPP nu oferă o imagine fidelă cu privire la execuția bugetară a drepturilor de asistență socială și a veniturilor raportate, fiind identificate deficiențe cu influențe semnificative și generalizate.
Printre principalele abateri consemnate în raport se numără recalcularea eronată a drepturilor de pensie în baza noii legislații, continuarea virării indemnizațiilor după decesul beneficiarilor, acordarea necuvenită a unor sporuri sau facilități fiscale și utilizarea Fondului de rezervă bugetară pentru cheltuieli recurente.
Intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii a presupus un proces amplu de recalculare a drepturilor bănești. Raportul de audit arată însă că sistemul informatic utilizat a funcționat cu deficiențe, iar datele istorice nu au fost preluate integral în toate cazurile.
Echipa de audit a constatat că la recalcularea stabilită conform normelor legale s-au utilizat punctaje anuale mai mari sau mai mici decât cele cuvenite. Prin extrapolare statistică la nivelul populațiilor afectate, s-a estimat o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71 de milioane de lei prin acordarea unor punctaje mai mari, dar și o subevaluare de peste 230 de milioane de lei în cazurile în care pensionarilor li s-au stabilit punctaje mai mici.
Totodată, au fost identificate neconformități în acordarea punctelor de stabilitate destinate persoanelor cu stagii de cotizare contributive mai mari de 25 de ani. Din cauza incapacității aplicațiilor software de a delimita corect stagiile contributive de cele necontributive sau speciale, au fost generate erori atât în plus, cât și în minus la calculul drepturilor bănești.
Un alt aspect sesizat de auditori vizează menținerea la plată a unor drepturi de asigurări sociale după survenirea decesului titularilor. În urma încrucișării bazelor de date ale CNPP cu evidențele persoanelor decedate, auditul a identificat cazuri în care plățile au continuat mai mult de trei luni consecutive de la data decesului, fără să fi fost emise decizii de debit sau rețineri la plată. Valoarea estimată a acestei abateri se ridică la 548.821 de lei.
Raportul evidențiază și alte situații de incompatibilitate sau neconformitate legală la nivelul caselor teritoriale:
Raportul analizat indică faptul că apelarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a fost utilizată pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat și pentru plăți recurente, deși acest fond este destinat exclusiv cheltuielilor urgente sau neprevăzute. La finele anului 2024, din suma alocată din Fondul de rezervă a rămas neutilizată o sumă de 77,8 milioane de lei, care nu a fost regularizată cu bugetul de stat, în timp ce impozitul reținut din pensii în valoare de 33,4 milioane de lei nu a fost virat integral.
Pe lângă plățile de asistență socială, Curtea de Conturi a consemnat denaturări legate de cheltuielile de personal din cadrul aparatului propriu și al caselor județene:
Curtea de Conturi a formulat recomandări cu termene de implementare până la finalul anului 2026 pentru remedierea abaterilor, recalcularea sumelor, recuperarea prejudiciilor și actualizarea sistemelor informatice.