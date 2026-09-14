Sute de mii de pensii, recalculate greșit: raportul Curții de Conturi dezvăluie greșeli grave în activitatea Casei de Pensii

Raportul de audit financiar al Curții de Conturi asupra Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) scoate la iveală un tablou dramatic pentru milioane de seniori din România. Auditorii au emis o opinie contrară asupra situațiilor financiare ale instituției, sancționând un haos informatic și administrativ care a dus la recalcularea greșită a sute de mii de dosare de pensie și la efectuarea de plăți necuvenite către persoane decedate.

Evaluarea arată că situațiile financiare ale CNPP nu oferă o imagine fidelă cu privire la execuția bugetară a drepturilor de asistență socială și a veniturilor raportate, fiind identificate deficiențe cu influențe semnificative și generalizate.

Printre principalele abateri consemnate în raport se numără recalcularea eronată a drepturilor de pensie în baza noii legislații, continuarea virării indemnizațiilor după decesul beneficiarilor, acordarea necuvenită a unor sporuri sau facilități fiscale și utilizarea Fondului de rezervă bugetară pentru cheltuieli recurente.

Erori de recalculare și punctaje preluate greșit la pensii

Intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii a presupus un proces amplu de recalculare a drepturilor bănești. Raportul de audit arată însă că sistemul informatic utilizat a funcționat cu deficiențe, iar datele istorice nu au fost preluate integral în toate cazurile.

Echipa de audit a constatat că la recalcularea stabilită conform normelor legale s-au utilizat punctaje anuale mai mari sau mai mici decât cele cuvenite. Prin extrapolare statistică la nivelul populațiilor afectate, s-a estimat o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71 de milioane de lei prin acordarea unor punctaje mai mari, dar și o subevaluare de peste 230 de milioane de lei în cazurile în care pensionarilor li s-au stabilit punctaje mai mici.

Totodată, au fost identificate neconformități în acordarea punctelor de stabilitate destinate persoanelor cu stagii de cotizare contributive mai mari de 25 de ani. Din cauza incapacității aplicațiilor software de a delimita corect stagiile contributive de cele necontributive sau speciale, au fost generate erori atât în plus, cât și în minus la calculul drepturilor bănești.

Plăți efectuate ulterior decesului beneficiarilor și alte incompatibilități

Un alt aspect sesizat de auditori vizează menținerea la plată a unor drepturi de asigurări sociale după survenirea decesului titularilor. În urma încrucișării bazelor de date ale CNPP cu evidențele persoanelor decedate, auditul a identificat cazuri în care plățile au continuat mai mult de trei luni consecutive de la data decesului, fără să fi fost emise decizii de debit sau rețineri la plată. Valoarea estimată a acestei abateri se ridică la 548.821 de lei.

Raportul evidențiază și alte situații de incompatibilitate sau neconformitate legală la nivelul caselor teritoriale:

Menținerea în plată a pensiilor de invaliditate sau anticipate pentru beneficiari care au realizat concomitent venituri din activități pentru care asigurarea era obligatorie, deși plata drepturilor trebuia suspendată.

Neefectuarea trecerii din oficiu la pensia pentru limită de vârstă în cazul persoanelor care îndeplineau condițiile legale și se aflau în plată cu pensii de invaliditate sau anticipate.

Acordarea simultană a pensiei pentru limită de vârstă și a salariului în cazul unor funcționari publici femei care au optat pentru prelungirea raportului de serviciu până la 65 de ani.

Plata pensiei de urmaș către persoane care au realizat venituri incompatibile sau către tineri care nu au făcut dovada continuării studiilor ori figurau ca exmatriculați.

Finanțarea din Fondul de rezervă și neregulile privind cheltuielile de personal

Raportul analizat indică faptul că apelarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a fost utilizată pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat și pentru plăți recurente, deși acest fond este destinat exclusiv cheltuielilor urgente sau neprevăzute. La finele anului 2024, din suma alocată din Fondul de rezervă a rămas neutilizată o sumă de 77,8 milioane de lei, care nu a fost regularizată cu bugetul de stat, în timp ce impozitul reținut din pensii în valoare de 33,4 milioane de lei nu a fost virat integral.

Pe lângă plățile de asistență socială, Curtea de Conturi a consemnat denaturări legate de cheltuielile de personal din cadrul aparatului propriu și al caselor județene:

Majorea salariului de bază cu 10% pentru viza de control financiar preventiv propriu s-a aplicat la o bază gata majorată cu 15% pentru complexitatea muncii, în loc să se aplice la salariul de bază din grilă.

Menținerea în plată și achitarea drepturilor salariale pentru funcția de șef birou ulterior termenului de desființare stabilit prin măsurile fiscal-bugetare din Legea nr. 296/2023.

Acordarea unor sporuri de confidențialitate neprevăzute de legea-cadru a salarizării unitare.

Aplicarea scutirilor fiscale (impozit pe venit și reduceri CAS) prevăzute pentru activitatea de creare de programe pentru calculator unor angajați pe funcții de consilier, inspector sau expert, ale căror atribuții din fișa postului nu corespundeau cerințelor legale.