O văduvă a făcut o descoperire uluitoare în propria casă: o comoară de aur ascunsă într-o cutie veche de biscuiți. Obiectele valoroase fuseseră puse la păstrare de soțul ei în urmă cu 50 de ani.

A investit în aur în timpul recesiunii din anii '70

O femeie rămasă văduvă, care făcea curățenie într-un șopron de lângă locuința sa din Cornwall, Marea Britanie, a avut parte de o surpriză de proporții.

A descoperit o cutie veche de biscuiți care ascundea o adevărată comoară: monede de aur a căror valoare depășește astăzi 113.000 de lire sterline (aproximativ 134.000 de euro), relatează The Independent.

Fostul ei soț a avut inspirația de a investi în aur în timpul recesiunii de la jumătatea anilor '70, perioadă în care prețurile pentru metalele prețioase erau relativ scăzute.

Cu toate acestea, bărbatul a ales să nu spună nimănui despre achiziția sa, păstrând în secret 41 de monede sud-africane Krugerrand și 21 de suverani britanici din aur în interiorul unei cutii metalice de biscuiți.

Ascunse timp de o jumătate de secol, monedele au ieșit la lumină abia recent, în timpul unui proces de triere a obiectelor din casa cuplului.

Văduva intenționa să se mute într-o locuință mai mică, moment în care a chemat un expert pentru a-i evalua câteva dintre bunuri.

Piese din aur masiv

David Lay, evaluator și reprezentant al unei case de licitații din orașul Penzance, a fost cel care a făcut uimitoarea descoperire. Acesta a povestit că a intrat în atelierul din curtea locuinței pentru a verifica ultimele lucruri, iar acolo a observat cutia de biscuiți care i-a atras imediat atenția, deoarece era neobișnuit de grea.

Când a ridicat capacul, evaluatorul a văzut la suprafață mai multe monede de argint. Abia mai târziu, când conținutul a fost analizat în profunzime, experții casei de licitații au descoperit piesele din aur masiv ascunse dedesubt, aflate încă în ambalajele lor originale, alături de documentele de achiziție din acea perioadă.

Cât a plătit în urmă cu jumătate de secol

În urma licitației organizate, datorită creșterii fulminante a prețului aurului de-a lungul deceniilor, monedele Krugerrand au fost vândute pentru suma de 100.000 de lire sterline, în timp ce suveranii britanici au adus alte 13.000 de lire sterline.

Fiecare monedă Krugerrand, realizată din aur de 22 de carate, cântărește 33,93 grame. În anul 1975, atunci când le-a achiziționat, soțul femeii a plătit o sumă cuprinsă între 70 și 80 de lire sterline pentru o singură bucată.

Reprezentanții casei de licitații au explicat că în acea perioadă, marcată de o inflație ridicată și de ieșirea dintr-o criză economică puternică, mulți oameni erau îngrijorați de instabilitatea piețelor financiare. Drept urmare, achiziția de aur fizic reprezenta o metodă sigură de a-și proteja economiile.