Cotele Dunării au scăzut semnificativ în septembrie, ajungând sub nivelul din luna precedentă, dar utilajul principal de dragare, esențial pentru asigurarea debitului de apă necesar centralei nucleare de la Cernavodă, nu a mai fost utilizat. Contractul de dragaj s-a încheiat pe 30 august, iar Guvernul nu a emis noi hotărâri pentru continuarea lucrărilor. În ciuda solicitărilor tehnice și a gravității situației, autoritățile nu au oferit explicații, potrivit News.ro.

Debitul Dunării, la un minim istoric

La sfârșitul lunii august 2026, debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut la 1.600 mc/s, de două ori și jumătate mai mic decât media de 3.900 mc/s pentru această perioadă. În zona Cernavodă, trei utilaje erau implicate în lucrări de dragare și construcția unui dig de piatră lung de 150 de metri, într-un efort contra cronometru de a asigura apă pentru răcirea reactoarelor centralei nucleare. Repornirea acestora nu era posibilă dacă debitul Dunării scădea sub 2.000 mc/s.

În acea perioadă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a fost convocat pentru a decide măsurile necesare, având în vedere că era declarată starea de alertă. Cu toate acestea, două săptămâni mai târziu, în septembrie, debitul a scăzut dramatic la 1.250 mc/s, iar lucrările, în loc să fie intensificate, au fost reduse semnificativ.

Draga AFDJ, relocată la 200 km distanță

Până la finalul lunii august, Administrația Fluvială „Dunărea de Jos” (AFDJ) Galați și Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) utilizau trei utilaje pentru a remodela albia Dunării în zona Cernavodă. Cel mai performant dintre ele, draga AFDJ, cu o capacitate de 7.000-8.000 mc de sedimente pe zi, a fost însă retras de pe șantier din cauza încheierii contractului de dragaj pe 30 august. În prezent, aceasta se află în zona Giurgiu, la 200 km depărtare de Cernavodă, conform datelor de pe portalul Marine Traffic.

Adrian Maizel, purtător de cuvânt al AFDJ Galați, a confirmat pentru News.ro că „pe 30 august s-au efectuat măsurătorile pentru confirmarea volumului dragat la km 345-km 342 (zona Cernavodă) și s-a încheiat contractul de dragaj”. Totuși, în Anexa Hotărârii CNSU din 21 august, era prevăzută mobilizarea oricărei drage disponibile în regim de urgență. Deși ANAR a relocat alte două utilaje mai puțin eficiente pentru a suplini lipsa dragei AFDJ, capacitatea acestora este aproape la jumătate.

Lucrările stagnează în lipsa unei noi hotărâri de guvern

Un raport tehnic al ANAR din 20 august, consultat de News.ro, a subliniat necesitatea dragării pe cel puțin 3-4 km de-a lungul Dunării, aval de confluența cu Bala, pentru a asigura un debit suficient spre Cernavodă. Cu toate acestea, în ciuda solicitărilor de fonduri înaintate Ministerului Transporturilor, nu s-a emis încă o nouă Hotărâre de Guvern care să permită continuarea lucrărilor de dragaj în alte zone critice precum Mărleanu și Rasova.

„Deși au fost solicitate fonduri pentru îndepărtarea a 500.000 mc de sedimente, încă nu s-a luat o decizie. Mai mult, nici măcar nu au fost plătite operațiunile de dragare a 100.000 mc realizate cu ajutorul dragei AFDJ în august”, a declarat un reprezentant guvernamental.

Soluții alternative, dar insuficiente