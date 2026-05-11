Luptele continuă în ciuda armistițiului mediat de SUA

Pauza de trei zile, anunţată vineri de preşedintele Donald Trump, face parte dintr-o iniţiativă mai amplă de pace susţinută de Statele Unite, care până acum nu a reuşit să oprească războiul început în urmă cu peste patru ani.

Potrivit autorităţilor ucrainene, trei persoane au murit în urma atacurilor cu drone ruseşti asupra zonelor aflate aproape de linia frontului. Oficialii de la Kiev au raportat că, de sâmbătă dimineaţă, au avut loc peste 200 de confruntări armate de-a lungul frontului, potrivit News.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia s-a abţinut de la atacuri aeriene şi cu rachete la scară largă, însă a continuat ofensiva pe anumite sectoare unde trupele sale încearcă să avanseze.

„Cu alte cuvinte, armata rusă nu respectă nicio pauză pe front şi nici măcar nu încearcă în mod special să o facă”, a afirmat liderul ucrainean în discursul său de seară.

Acesta a adăugat că forţele ucrainene continuă să răspundă atacurilor şi să îşi apere poziţiile.

Rusia acuză Ucraina că a încălcat armistiţiul

Ministerul rus al Apărării a transmis duminică faptul că Ucraina ar fi încălcat acordul de încetare a focului. Moscova susţine că a doborât 57 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore şi că armata rusă a „răspuns cu aceeaşi monedă” pe front.

În acelaşi timp, Zelenski a anunţat că se aşteaptă ca SUA să garanteze un schimb de câte 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte, măsură inclusă în acordul negociat.

Morţi şi răniţi în mai multe regiuni din Ucraina

Atacurile ruseşti cu drone au provocat moartea a trei persoane în regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk şi Herson, potrivit guvernatorilor regionali şi poliţiei ucrainene.

În regiunea Harkov, guvernatorul Oleh Sîniehubov a anunţat că opt persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în urma atacurilor cu drone asupra capitalei regionale şi a localităţilor din apropiere.

Alte şapte persoane, printre care şi un copil, au fost rănite în regiunea Herson în urma bombardamentelor cu drone şi artilerie.

Serviciul de Urgenţă al Ucrainei a precizat că forţele ruse au atacat şi un vehicul de salvare în regiunea Dnipropetrovsk, iar un şofer în vârstă de 23 de ani a fost rănit.

Peste 200 de ciocniri pe frontul de 1.200 de kilometri

Forţele aeriene ucrainene au transmis că Rusia a lansat în timpul nopţii 27 de drone cu rază lungă de acţiune, un număr mai mic decât în mod obişnuit. Sistemele de apărare antiaeriană au reuşit să le doboare pe toate, susţine Kievul.

Statul Major ucrainean a anunţat că aproape 210 confruntări au avut loc de-a lungul frontului de aproximativ 1.200 de kilometri începând de sâmbătă dimineaţă.

Negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina rămân blocate

În paralel cu luptele de pe teren, negocierile de pace susţinute de SUA par să fi intrat într-un impas. Rusia continuă ofensiva pentru ocuparea completă a regiunii Doneţk, teritoriu pe care Moscova cere Kievului să îl cedeze înaintea oricărui acord de pace.

Un alt punct sensibil rămâne controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa şi aflată sub ocupaţie rusă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că pacea în Ucraina este „foarte departe”, în timp ce Vladimir Putin a afirmat că războiul „se apropie de sfârşit”.

Consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a anunţat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi Jared Kushner vor merge în curând la Moscova pentru continuarea discuţiilor.

Între timp, Germania a respins sugestia lui Vladimir Putin potrivit căreia fostul cancelar Gerhard Schroeder ar putea coordona negocierile dintre Rusia şi Uniunea Europeană pentru un posibil acord de pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Trenurile moderne sunt obligate să încetinească în unele zone sub 40 km/h: „O regulă arhaică din 1975 frânează ramele noi”
Știri România 10 mai
Trenurile moderne sunt obligate să încetinească în unele zone sub 40 km/h: „O regulă arhaică din 1975 frânează ramele noi”
Programul Rabla 2026 finanțează doar mașinile produse în Europa și bateriile. Panourile fotovoltaice, tăiate de pe listă
Știri România 10 mai
Programul Rabla 2026 finanțează doar mașinile produse în Europa și bateriile. Panourile fotovoltaice, tăiate de pe listă
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Rețeta Bolojan: cum au ajuns companiile din Oradea la profit de 1.000%, în timp ce restul țării înghite miliarde din subvenții. Analiza cifrelor care au speriat PSD-ul
Fanatik.ro
Rețeta Bolojan: cum au ajuns companiile din Oradea la profit de 1.000%, în timp ce restul țării înghite miliarde din subvenții. Analiza cifrelor care au speriat PSD-ul
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Artista a schimbat mai multe rochii de mireasă
Stiri Mondene 10 mai
Imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Artista a schimbat mai multe rochii de mireasă
Rochia de mireasă purtată de Andreea Bălan la Valsul Mirilor. Artista și Victor Cornea au făcut spectacol în fața invitaților
Stiri Mondene 10 mai
Rochia de mireasă purtată de Andreea Bălan la Valsul Mirilor. Artista și Victor Cornea au făcut spectacol în fața invitaților
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
ObservatorNews.ro
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Un cetățean rus, declarat indezirabil pe teritoriul României, fiind considerat risc de securitate
Mediafax.ro
Un cetățean rus, declarat indezirabil pe teritoriul României, fiind considerat risc de securitate
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax.ro
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
KanalD.ro
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

Politic

Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Politică 10 mai
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Politică 10 mai
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat mască pe toţi. Exclusiv
Fanatik.ro
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat mască pe toţi. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea