Luptele continuă în ciuda armistițiului mediat de SUA

Pauza de trei zile, anunţată vineri de preşedintele Donald Trump, face parte dintr-o iniţiativă mai amplă de pace susţinută de Statele Unite, care până acum nu a reuşit să oprească războiul început în urmă cu peste patru ani.

Potrivit autorităţilor ucrainene, trei persoane au murit în urma atacurilor cu drone ruseşti asupra zonelor aflate aproape de linia frontului. Oficialii de la Kiev au raportat că, de sâmbătă dimineaţă, au avut loc peste 200 de confruntări armate de-a lungul frontului, potrivit News.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia s-a abţinut de la atacuri aeriene şi cu rachete la scară largă, însă a continuat ofensiva pe anumite sectoare unde trupele sale încearcă să avanseze.

„Cu alte cuvinte, armata rusă nu respectă nicio pauză pe front şi nici măcar nu încearcă în mod special să o facă”, a afirmat liderul ucrainean în discursul său de seară.

Our contacts with the American side regarding guarantees for the implementation of the arrangements reached recently and announced by the President of the United States are ongoing.



The prisoner exchange – 1,000 for 1,000 – is being prepared and must take place. The Americans…

Acesta a adăugat că forţele ucrainene continuă să răspundă atacurilor şi să îşi apere poziţiile.

Rusia acuză Ucraina că a încălcat armistiţiul

Ministerul rus al Apărării a transmis duminică faptul că Ucraina ar fi încălcat acordul de încetare a focului. Moscova susţine că a doborât 57 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore şi că armata rusă a „răspuns cu aceeaşi monedă” pe front.

În acelaşi timp, Zelenski a anunţat că se aşteaptă ca SUA să garanteze un schimb de câte 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte, măsură inclusă în acordul negociat.

Morţi şi răniţi în mai multe regiuni din Ucraina

Atacurile ruseşti cu drone au provocat moartea a trei persoane în regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk şi Herson, potrivit guvernatorilor regionali şi poliţiei ucrainene.

În regiunea Harkov, guvernatorul Oleh Sîniehubov a anunţat că opt persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în urma atacurilor cu drone asupra capitalei regionale şi a localităţilor din apropiere.

Alte şapte persoane, printre care şi un copil, au fost rănite în regiunea Herson în urma bombardamentelor cu drone şi artilerie.

Serviciul de Urgenţă al Ucrainei a precizat că forţele ruse au atacat şi un vehicul de salvare în regiunea Dnipropetrovsk, iar un şofer în vârstă de 23 de ani a fost rănit.

Peste 200 de ciocniri pe frontul de 1.200 de kilometri

Forţele aeriene ucrainene au transmis că Rusia a lansat în timpul nopţii 27 de drone cu rază lungă de acţiune, un număr mai mic decât în mod obişnuit. Sistemele de apărare antiaeriană au reuşit să le doboare pe toate, susţine Kievul.

Statul Major ucrainean a anunţat că aproape 210 confruntări au avut loc de-a lungul frontului de aproximativ 1.200 de kilometri începând de sâmbătă dimineaţă.

Negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina rămân blocate

În paralel cu luptele de pe teren, negocierile de pace susţinute de SUA par să fi intrat într-un impas. Rusia continuă ofensiva pentru ocuparea completă a regiunii Doneţk, teritoriu pe care Moscova cere Kievului să îl cedeze înaintea oricărui acord de pace.

Un alt punct sensibil rămâne controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa şi aflată sub ocupaţie rusă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că pacea în Ucraina este „foarte departe”, în timp ce Vladimir Putin a afirmat că războiul „se apropie de sfârşit”.

Consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a anunţat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi Jared Kushner vor merge în curând la Moscova pentru continuarea discuţiilor.

Între timp, Germania a respins sugestia lui Vladimir Putin potrivit căreia fostul cancelar Gerhard Schroeder ar putea coordona negocierile dintre Rusia şi Uniunea Europeană pentru un posibil acord de pace.

