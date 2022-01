Bărbatul a fost surprins de camerele de luat vederi în timp ce golea seringile cu vaccinul împotriva Covid într-un recipient pentru deșeuri medicale. Recipientul era poziționat în spatele persoanelor care trebuiau imunizate, iar asistentul se prefăcea că le injectează serul și apoi vărsa conținutul injecțiilor în respectivul recipient.

A male nurse was arrested in the Italian town of Ancona for pretending to inject COVID-19 vaccines into at least 50 people in exchange for a bribe.



More on this story here: https://t.co/CFkfItFDoi pic.twitter.com/mTz3W5hcSt