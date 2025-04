Astoria s-a remarcat pentru prima dată în aprilie, anul trecut, în Long Island City, Queens

La începutul lunii mai, a zburat în centrul Manhattanului, iar la mijlocul lunii a ajuns pe Roosevelt Island din East River, unde a rămas până duminica trecută, când s-a întors în Manhattan. A devenit rapid o atracție pentru localnici și turiști

Oamenii au fost fascinați, oprindu-se pentru a face fotografii.

Astoria the Wild Turkey poses at the entrance to the New York Public Library on Roosevelt Island, perhaps trying to replace the lion as the library's mascot. 🦃 ❤️ 📚 pic.twitter.com/pkXnLYMg9q — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) April 13, 2025

„NYPD a închis toată strada mai devreme și au stropit-o cu apă, dar nu au putut să o prindă”, a spus Sara Cheriskin, o rezidentă din zonă.

Ea a descris traiectoria lui Astoria din acea zi, zburând de pe balcoane pe acoperișuri, în copaci și apoi în grădina mică din fața unui bloc din Manhattan.

Încercări de capturare

Departamentul de Poliție din New York a încercat în repetate rânduri să o captureze, dar fără succes.

Marți, NYPD a raportat că a intervenit după ce Astoria „a fost observată alergând prin trafic” în zona străzii 59 și First Avenue.

Astoria the wild turkey typically resides on Roosevelt Island on New York City's East River. Recently though, the curious animal flew the coop to Manhattan and has been creating chaos since. pic.twitter.com/ULQUQ5vubz — USA TODAY (@USATODAY) April 18, 2025

„Curcanul a zburat din locație. Nu au fost raportate răni”.

Experții recomandă prudență

David Barrett de la Manhattan Bird Alert, al cărui cont @BirdCentralPark de pe X a urmărit aventurile lui Astoria, avertizează:

„Astoria este în pericol atât timp cât rămâne în Manhattan. Oamenii ar trebui să o lase în pace și să nu sune la poliție, deoarece încercările de a o prinde o stresează și ar putea duce la alergarea ei în trafic”.

Căutarea unui partener

Stella Hamilton, o observatoare de lungă durată a lui Astoria, a explicat comportamentul curcanului: „Încearcă să-și găsească un partener”.

„Din păcate, ca mulți new-yorkezi singuri, va găsi doar dezamăgire aici”, spune Barrett.

Astoria, NYCs lonely wild turkey, is lookin for love in Manhattan https://t.co/bGZA0e4aIz — New York Daily News (@NYDailyNews) April 19, 2025

Keiko Komiya, care a observat-o și fotografiat-o pe Astoria, atât pe Roosevelt Island, cât și în Manhattan, a văzut-o odată încercând să se alăture unui grup de gâște, dar a fost respinsă.

Îngrijorări pentru siguranța lui Astoria

Locuitorii și experții sunt îngrijorați pentru siguranța lui Astoria în mediul urban. Ultima curcă sălbatică din oraș care a atras o atenție similară a fost Zelda, în Battery Park din 2003 până la moartea sa în 2014, în urma unei coliziuni cu un vehicul.

În timp ce autoritățile continuă să încerce să captureze Astoria, mulți new-yorkezi speră că va rămâne în siguranță și va găsi eventual un habitat mai potrivit. Deocamdată, aventurile sale continuă să ofere un moment de distracție și uimire într-un oraș mereu în mișcare.

În mai multe orașe din Statele Unite, oamenii se plâng că populația curcanilor a crescut atât de mult, încât a ajuns să provoace probleme serioase și să atace oamenii, relatează The Guardian. Astfel, în unele zone, oamenii cer intervenția autorităților.

