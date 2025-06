Iurii Ignat, purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, a declarat pentru Associated Press, că atacul aerian rusesc, care a implicat 477 de drone explozive și 60 de rachete de diverse tipuri (totalizând 537 de dispozitive), a fost cel mai masiv de la începutul invaziei, în februarie 2022, potrivit News.ro.

În această situație, Forţele Aeriene ucrainene anunţă că au distrus 475 de drone şi 39 de rachete şi evocă „şase inpacturi” ale acestor atacuri ruseşti.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns decizia președintelui rus Vladimir Putin de a continua războiul, în ciuda apelurilor la pace ale comunității internaționale. Liderul de la Kiev a subliniat că Putin a luat această decizie de mult timp.

Almost all night long, air raid alerts sounded across Ukraine — 477 drones were in our skies, most of them Russian-Iranian Shaheds, along with 60 missiles of various types. The Russians were targeting everything that sustains life. A residential building in Smila was also hit,… pic.twitter.com/1ExZhYAMBg