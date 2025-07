⚡️⚡️ Mass shooting at a food market in Bangkok



According to Reuters, at least six people have been killed.



The shooters motives remain unknown — he took his own life.



🇹🇭Police are currently investigating whether the incident is connected to the conflict on the Cambodian… pic.twitter.com/6eQvmgDEmE — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2025

A deschis focul într-o piață agroalimentară din districtul Bang Sue

Tragedia s-a produs într-o piață situată în districtul Bang Sue din Bangkok, cunoscută pentru comerțul cu produse agricole. Potrivit polițistului Sanong Saengmani, prezent în zonă, niciun turist nu a fost ucis sau rănit în incident.

🚨#Bangkok Mass Shooting –



Gunman opened fire at Or Tor Kor Market on Monday.



5 killed: 4 security guards & 1 woman.



Shooter took his own life.



Total deaths: 6 (including gunman).#Thailand #กราดยิง #BORSA pic.twitter.com/FZbGcgwrx4 — Eyes on the Globe (@eyes_globe) July 28, 2025

Imaginile publicate de autorități arată un bărbat purtând o șapcă albă și un rucsac prins în față, mergând prin parcarea pieței cu puțin timp înainte de atac.

TRIGGER WARNING



Mass shooting in Bangkok. He shot himself later on. pic.twitter.com/LIbkb41CQd — @ (@anthraxxxx) July 28, 2025

Poliția thailandeză a confirmat într-un comunicat că investighează identitatea bărbatului înarmat și motivele din spatele atacului.

Trecutul violent recent al Thailandei: copii uciși într-o creșă și atacuri în mall

Deși este una dintre cele mai vizitate țări din lume, Thailanda se confruntă periodic cu incidente grave de violență armată. În octombrie 2023, un adolescent de 14 ani a deschis focul într-un mall de lux din Bangkok, ucigând două persoane și rănind alte cinci, folosind un pistol modificat.

Iar în 2022, o tragedie mult mai gravă a șocat întreaga țară: un fost ofițer de poliție a atacat o creșă din estul Thailandei, unde a ucis 36 de persoane, dintre care 22 erau copii. Acesta a folosit atât o armă de foc, cât și un cuțit.

Autoritățile sunt îngrijorate de efectele acestor atacuri asupra turismului, un domeniu vital pentru economia locală. Thailanda este a doua cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, dar ritmul de creștere a fost lent în ultimii ani.