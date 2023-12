Patru persoane au fost rănite, între care una grav, în timp ce autorul sau autorii atacului armat au fugit în momentul intervenţiei poliţiei, chemată la ora locală 19.30, a precizat Ilse Van de Keere, purtătoare de cuvânt a poliţiei locale.

„Deocamdată, nu există niciun element care ar putea sugera că este vorba despre un act terorist”, a transmis Ilse Van de Keere.

În ceea ce le privește pe victimele atacului, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, una este în stare gravă, iar trei prezintă răni care nu le pun viața în pericol, potrivit autorităților locale.

Poliția a evacuat galeria în apropierea căreia a avut loc incidentul, a delimitat un perimetru de securitate în zonă și a oprit parțial circulația pe bulevard.

Imagini difuzate de televiziunea belgiană surprind, miercuri seara, o importantă desfăşurare de maşini de poliţie şi ambulanţe.

🚨#BREAKING: Shooting on a major shopping street in central Brussels, Belgium, multiple people injured; Suspect on the loose. pic.twitter.com/EAl8EJJ7Vu