Sisteme blocate înainte de Black Friday

Grupul Fourlis, care operează magazinele IKEA în România, Grecia, Cipru și Bulgaria, a anunțat că un atac cibernetic major le-a afectat grav activitatea. Incidentul s-a produs cu doar două zile înainte de Black Friday 2024 și a paralizat vânzările online și sistemele interne de gestiune a clienților.

În acel moment, nu era clar dacă magazinele IKEA au fost cele afectate, însă acum compania a confirmat oficial că segmentul de mobilă a fost direct lovit.

Într-un comunicat recent privind rezultatele financiare, Fourlis spune că atacul a generat pierderi de aproximativ 15 milioane de euro. Totuși, CEO-ul companiei a declarat că, până în martie 2025, toate sistemele au fost complet restaurate și că impactul a fost „eliminat”.

„La finalul lui 2024, am fost ținta unui incident de securitate cibernetică care a perturbat temporar operațiunile. Am reacționat rapid și eficient, am protejat datele, am restaurat sistemele și am menținut profitabilitatea grupului”, a spus CEO-ul Fourlis în comunicat, scrie sursa citată.

Compania nu a plătit răscumpărarea

Se pare că hackerii au reușit să pătrundă în sistemele companiei și să le țină sub control mai bine de două săptămâni. Deși nu a fost dezvăluită suma cerută, se pare că Fourlis a refuzat să plătească vreo răscumpărare. În schimb, a preferat să suporte pierderile și să investească mai mult în securitatea IT.

Recomandări CNAIR a îngropat raportul privind morții de la Autostrada Moldovei. Direcția care deține documentul este condusă de un falsificator de monede, doctorand la Academia SRI

Această decizie, însă, poate avea un efect riscant, deoarece, în multe cazuri, atunci când nu primesc banii ceruți, atacatorii publică datele furate pe internet. Până acum, nicio grupare nu și-a asumat atacul.

Nu este prima dată când IKEA este vizată de hackeri. În 2022, gruparea Vice Society a spart rețelele IKEA din Maroc și Kuweit și a postat datele companiei pe un blog de pe dark web.

