Cum avansează lucrările la Centura Azuga - Bușteni: 19 structuri pe 9,4 kilometri

Lucrările la Centura Azuga–Bușteni au ajuns la un stadiu de execuție de 16%, pe un traseu de 9,4 kilometri ce include nu mai puțin de 19 structuri complexe. Reprezentanții constructorului au explicat care sunt principalele provocări din teren și ce lucrări sunt programate până la sfârșitul anului.

Centura Azuga - Bușteni prinde contur

În ciuda progreselor, proiectul vital pentru decongestionarea traficului de pe DN1 în zona stațiunilor montane se confruntă cu provocări complexe din cauza configurației dificile a terenului și a numărului ridicat de structuri incluse pe traseul de doar 9,4 kilometri.

Lucrările sunt realizate de o asociere de firme al cărei lider este constructorul român Coni SRL, din Prahova, alături de firmele Gott Strasse, Perfect Consult Europe și Automagistral Pivden. Termenul de finalizare este estimat pentru septembrie 2028.

Într-un răspuns oferit de constructorul prahovean CONI pentru Observatorul Prahovean se precizează că, în prezent, se lucrează la terasamente, fundații și infrastructuri pentru poduri și viaducte, ziduri de sprijin, apărări de mal, precum și la relocarea utilităților.

Constructorul subliniază că există o mobilizare semnificativă pe șantier, iar extinderea fronturilor de lucru depinde de îndeplinirea condițiilor administrative și tehnice necesare.

Pe traseul de 9,4 kilometri al centurii sunt prevăzute nu mai puțin de 19 structuri, inclusiv poduri, pasaje, viaducte. Acest aspect, combinat cu lucrările ample de consolidare și relocare a utilităților, complică semnificativ procesul de execuție.

În paralel cu lucrările propriu-zise, echipele din teren trebuie să gestioneze mai multe provocări, precum condițiile geotehnice, necesitatea exproprierilor suplimentare și obținerea autorizațiilor pentru anumite sectoare.

Lucrări planificate pentru finalul anului

Până la sfârșitul anului, constructorul și-a propus să dea un impuls lucrărilor prin avansarea semnificativă a structurilor majore și a lucrărilor de terasamente, consolidări, ziduri de sprijin și apărări de mal.

De asemenea, Consiliul Județean Prahova a transmis, pe 30 septembrie 2026, că lucrările la Centura Azuga - Bușteni avansează într-un ritm susținut și că grinzile Podului nr. 5 au fost montate.

„Un nou reper în execuția Variantei Ocolitoare Azuga–Bușteni a fost atins la kilometrul 2+680, unde constructorul a finalizat montarea grinzilor prefabricate pentru Podul nr. 5. Structura este alcătuită din cinci grinzi, fiecare cu o lungime de 40,9 metri și o greutate de 86 de tone. Operațiunea de montaj s-a desfășurat conform graficului de lucrări”, menționează CJ Prahova.

Noua centură, care ar urma să preia o parte din traficul de tranzit, este așteptată să reducă aglomerația din Bușteni și Azuga, unde DN1 traversează în prezent centrul localităților. Reprezentanții CONI atrag atenția că proiectul nu va rezolva complet problema traficului de pe Valea Prahovei, dar va reprezenta un pas important în această direcție.