Moscova invocă mereu o „bună pregătire” a întâlnirii

„Șefii grupurilor de negociere (ruse și ucrainene, NDLR) sunt în contact”, a declarat inițial purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său zilnic, precizând însă că nu este în măsură să indice o dată pentru viitoarele discuții între cele două țări.

„Orice alt contact la nivel înalt, sau la cel mai înalt nivel, trebuie să fie bine pregătit pentru a fi fructuos”, a adăugat el, acest termen referindu-se la o întâlnire între președinții rus și ucrainean.

De ce o întâlnire Vladimir Putin – Volodimir Zelenski, dorită de Donald Trump, va fi greu de realizat

Casa Albă insistă că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar putea avea curând o întâlnire pentru negocieri de pace, însă Kremlinul nu confirmă. Trump spune că o reuniune între cei doi ar fi cheia pentru a opri războiul din Ucraina, lucrurile rămân foarte îndepărtate, a relatat site-ul american Axios.

Putin ar putea fi reticent să se așeze la aceeași masă cu Zelenski, în condițiile în care a pornit războiul pentru schimbarea regimului de la Kiev și a orchestrat tentative de asasinat împotriva acestuia. Deși nu mai invocă frecvent „denazificarea” ca obiectiv, întâlnirea directă cu Zelenski ar însemna o recunoaștere pe care liderul rus ar putea să o evite.

Mulți oficiali europeni și ucraineni cred că Putin joacă mai degrabă la trecerea timpului, folosind procesul de pace promovat de Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, alături de alți lideri mondiali, a transmis duminică, 24 august, un mesaj de sprijin pentru Ucraina, cu prilejul Zilei Independenței.

Președintele SUA a adăugat că vrea un singur lucru: o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina. „Acum este momentul să punem capăt acestor crime fără sens. Statele Unite susțin o înțelegere negociată care să ducă la o pace durabilă și de lungă durată, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei”, a adăugat Trump.

În ce condiții vrea Volodimir Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin

Zelenski consideră că o întrevedere cu Putin ar putea avea loc în urma unui acord privind garanțiile de securitate oferite Kievului. Locațiile potențiale pentru această întâlnire ar fi Elveția, Austria sau Turcia.

În ceea ce privește relațiile internaționale, Zelenski a declarat: „China nu poate fi un garant al securității Ucrainei”.

Pe 18 august, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat o vizită la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce preşedintele american Donald Trump îl somase să accepte concesii în urma summitului Trump-Putin, care nu a pus capăt războiului din Ucraina.

Când a avut loc prima și singura întâlnire dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin

Prima și singura lor întâlnire a avut loc la Paris în 2019, în cadrul summitului în format Normandia, alături de Emmanuel Macron și Angela Merkel, pentru a vorbi despre conflictul din Donbas.

La acel moment, Zelenski era proaspăt ales președinte, câștigând alegerile împotriva lui Petro Poroșenko.