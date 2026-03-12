Noul atlas 3D arată organele umane ca într-un „Google Earth”

Un nou portal științific permite explorarea corpului uman într-un mod complet diferit: ca într-un „Google Earth” al anatomiei.

Noul atlas digital (disponibil aici: https://human-organ-atlas.esrf.eu) oferă imagini 3D detaliate ale organelor, permițând cercetătorilor, medicilor și studenților să observe structuri biologice aproape la nivel celular.

Platforma permite vizualizarea unor organe precum creierul, inima, plămânii sau rinichii în format tridimensional, într-o manieră interactivă, oferind o perspectivă revoluționară asupra studiului anatomiei și al bolilor.

Cercetătorii au analizat zeci de organe de la 25 de donatori

Proiectul a fost realizat cu ajutorul tehnologiei dezvoltate la European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) din Grenoble, în Franța.

Cercetătorii au analizat peste 50 de organe provenite de la 25 de donatori, într-un proiect care a durat aproximativ șase ani. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Science Advances de către consorțiul Human Organ Atlas Hub, care reunește nouă institute de cercetare din Europa și Statele Unite.

„Am vrut să facem aceste date accesibile tuturor și să creăm o infrastructură științifică globală deschisă”, a explicat Paul Tafforeau, cercetător la ESRF.

Portalul interactiv permite utilizatorilor să exploreze anatomia umană direct din browser, fără a fi nevoie de programe suplimentare, și oferă instrumente pentru vizualizarea și analiza datelor.

Imagini cu o rezoluție aproape celulară

Metoda utilizată se numește tomografie cu contrast de fază ierarhică (HiP-CT). Aceasta folosește lumina extrem de intensă generată de sincrotronul de la ESRF, de până la 100 de miliarde de ori mai puternică decât cea a unei tomografii computerizate utilizate în spitale.

Tehnologia permite examinarea organelor întregi fără a le deteriora și realizarea unor imagini cu o rezoluție aproape celulară, mai mică de o miime de milimetru, adică de aproximativ 50 de ori mai subțire decât firul de păr uman.

Prin această abordare, noul atlas reduce diferența dintre radiologie și histologie, reprezentând un progres important în domeniul imagisticii biomedicale.

Datele generate de proiect sunt extrem de voluminoase. Unele seturi de date pot ajunge la câteva sute de GB sau chiar peste 1 TB.

Cel mai mare fișier realizat până acum, reprezentând scanarea unui creier uman, are aproximativ 14 TB.

Pentru a face aceste informații accesibile la nivel global, portalul oferă vizualizări interactive, date descărcabile la diferite rezoluții, tutoriale și instrumente software pentru analiză.

Potrivit cercetătorilor, proiectul se află abia la început.

În prezent pot fi studiate organe individuale, însă obiectivul este ca în viitor să fie realizate scanări ale întregului corp uman la o rezoluție de 10 până la 20 de ori mai mare. Pe lângă studiul anatomiei, atlasul ar putea deveni și un instrument important pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială utilizate în medicină, contribuind la îmbunătățirea diagnosticului și a analizelor clinice.