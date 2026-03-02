Călătoria, care ar fi trebuit să îi ducă în Gujarat, regiunea lor natală din India, a fost organizată de această dată fără ajutorul agențiilor de turism, așa cum procedaseră în trecut.

Dinesh Jansari a căutat online cele mai bune oferte de bilete și a decis să cumpere prin intermediul companiei Expedia. Totuși, pagina accesată de acesta era falsă, iar tranzacția a fost direcționată către o conversație WhatsApp.

Printr-un schimb de mesaje, escrocii i-au cerut să transfere suma de 2.502 lire sterline pentru rezervarea locurilor.

„Când am ajuns la aeroportul Heathrow și ne-am prezentat la ghișeu, tânăra încerca să găsească rezervarea noastră, dar nu reușea”, a declarat Shashikala Jansari pentru presa britanică.

După verificarea biletelor tipărite, angajata le-a confirmat că acestea erau false.

„Soțul meu a rămas pur și simplu nemișcat, eram în stare de șoc”, a povestit Shashikala pentru BBC.

În ziua plecării, cuplul a întâmpinat un alt obstacol: autocarul rezervat pentru a-i transporta la aeroport nu a sosit. Ajunși în Heathrow, au aflat că biletele lor nu erau valide. Singura opțiune pentru a zbura era să cumpere alte bilete la un preț de 5.000 de lire sterline fiecare.

„Escrocii sunt foarte inteligenți. Nu știu cum reușesc, dar folosesc oameni în vârstă ca noi. Le-aș recomanda celor aflați în situații similare să ceară ajutor generației tinere – escrocii sunt peste tot”, avertizează Shashikala Jansari.

Cuplul a raportat incidentul și a aflat de la bancă faptul că șansele de a recupera banii pierduți sunt minime.

Expedia, printr-un purtător de cuvânt, a exprimat regrete pentru situația cuplului și a subliniat: „Toate tranzacțiile legitime cu Expedia trebuie realizate prin site-ul nostru oficial sau aplicația mobilă”.

Cuplul britanic a reușit, în cele din urmă, să ajungă în India o săptămână mai târziu, cumpărând bilete de la o agenție de turism autorizată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE