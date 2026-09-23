Confruntat cu dinamica agresivă a pieței auto asiatice, gigantul german Audi se află în mijlocul unui litigiu juridic neobișnuit: încearcă să oprească vânzarea propriilor vehicule electrice pe piața sa de origine. Compania din Ingolstadt a inițiat proceduri judiciare împotriva importatorului independent Auto China, care a început să aducă în saloanele din Germania modelele electrice AUDI E5 Sportback și E7X, vehicule dezvoltate și produse exclusiv pe teritoriul chinez, relatează Ruuter.

Situația pune în lumină o problemă tot mai presantă pentru constructorii tradiționali din Europa, și anume apariția unei piețe gri alimentată de apetitul clienților occidentali pentru vehicule electrice dotate cu tehnologie de ultimă generație și comercializate la prețuri extrem de competitive.

Subbrandul fără cele patru inele, creat special pentru piața chineză

Modelele E5 Sportback și E7X nu poartă celebra stemă cu cele patru inele pe grilă, ci o inscripție frontală „AUDI” scrisă cu majuscule.

Această identitate vizuală distinctă marchează apartenența lor la o marcă-soră dedicată exclusiv pieței chineze, creată în parteneriat de concernul german și gigantul auto local SAIC.

Oficialii germani au subliniat în mod repetat că aceste automobile au fost proiectate adaptându-se strict specificațiilor și obiceiurilor de consum ale șoferilor din China, neavând nicio legătură cu rețeaua oficială de distribuție sau cu omologările destinate spațiului european.

În ciuda avertismentelor, importatorul Auto China a listat ambele modele în oferta sa din Germania, oferind clienților servicii complete de înmatriculare, omologare și garanție proprie.

Reacția diviziei juridice a celor de la Audi a fost imediată, acționând în instanță firma distribuitoare pentru protejarea drepturilor de marcă și a rețelei oficiale.

La scurt timp după demararea acțiunii legale, mașinile au fost retrase din oferta publică a importatorului.

Riscurile majore la care se expun cumpărătorii de pe piața gri

Demersul instanțelor germane nu este doar o luptă comercială pentru protejarea mărcii, ci are la bază limitări tehnice majore. Modelele dezvoltate împreună cu SAIC nu sunt integrate în sistemul european de diagnoză, service și logistică al constructorului.

Un dealer oficial Audi din Europa nu dispune de echipamentele soft necesare, de procedurile de atelier și nici de stocurile de piese de schimb specifice acestor modele produse la Anting, lângă Shanghai.

În cazul unei defecțiuni grave la pachetul de baterii de înaltă tensiune, al unui accident sau al unei actualizări de sistem, garanția oferită de un importator independent de pe piața gri ar putea fi imposibil de onorat la standardele producătorului.

Specificații de top care îi atrag pe clienții europeni

Refuzul Audi de a primi aceste mașini în showroom-urile din Europa stârnește controverse prin prisma performanțelor tehnice pe care modelele le afișează.

AUDI E5 Sportback nu este un automobil low-cost, ci un vehicul electric extrem de performant, declarat recent mașina anului în China („China Car of the Year”).

Modelul livrează o putere uriașă de până la 579 kW, beneficiază de tracțiune integrală și ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde.

Autonomia maximă declarată conform normelor locale de testare atinge 770 de kilometri. Mașina este construită pe o arhitectură avansată numită Advanced Digitized Platform (ADP) și permite actualizări software complete de la distanță.

La rândul său, SUV-ul E7X oferă un spațiu generos pe o lungime de peste 5 metri și motorizări de până la 500 kW.

Ritmul inovației din China schimbă regulile jocului în Europa

Decizia celor de la Audi de a crea o marcă și o platformă complet distinctă alături de SAIC a fost luată pentru a ține pasul cu producătorii chinezi de mașini electrice, care evoluează într-un ritm mult mai rapid decât piața premium din Europa.

Tinerii cumpărători din Asia solicită interfețe digitale avansate, ecosisteme software dedicate și timpi de dezvoltare foarte scurți.

Prin înființarea unui centru dedicat de inovație la Shanghai și lansarea viitoarelor modele bazate pe arhitectura ADP, există posibilitatea ca ultimele noutăți tehnologice ale grupului să fie introduse mai întâi în China și abia ulterior în uzinele istorice din Ingolstadt sau Neckarsulm.

Litigiul din Germania arată că barierele dintre piețele regionale, menținute cu succes de industria auto timp de decenii, devin tot mai greu de apărat în era digitală.