Totodată, ca urmare a publicării decretului privind eliberarea, începând cu 27 aprilie, din funcţia de procuror general ca urmare a pensionării, avocatul lui Augustin Lazăr, Ovidiu Podaru, a apreciat, la termenul de marţi, că cererea de suspendare a procedurii de revocare, acţiune demarată de ministrul Justiţiei în octombrie anul trecut, a rămas fără obiect, potrivit Agerpres.

„S-a publicat vineri în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie a domnului procuror general, ca urmare a pensionării şi, prin urmare, cererea de suspendare a rămas fără obiect, în sensul că nu mai avem ce să suspendăm. Dacă domnul preşedinte Iohannis a emis decretul de eliberare din funcţie, nu mai are cum să-l emită pe ăla de revocare din funcţie, ca urmare a propunerii”, a explicat, la finalul şedinţei de judecată, avocatul lui Lazăr.

Ovidiu Podaru a precizat că a formulat la instanţa din Alba Iulia o acţiune în anulare, în sensul că, referitor la ceea ce scrie în raport, opinează că este „ilegal” şi „neadevărat”.

„Aici nu mai e vorba de lipsă de interes, pentru că, în subsidiar, am solicitat, e vorba de repararea adusă reputației profesionale a dânsului, daune morale de 1 leu, respectiv obligarea Ministerului de a publica un comunicat pe site-ul propriu prin care să-şi ceară scuze pentru ceea ce scrie în raport”, a mai spus avocatul lui Augustin Lazăr.

Pe 2 noiembrie 2018, procurorul general a depus la CA Alba Iulia, oraş în care îşi are domiciliul, o acţiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie, demarată în octombrie, de ministrul Justiţiei. Augustin Lazăr a mai cerut suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a raportului privind activitatea sa managerială.

Instanţa a stabilit însă că nu are competenţa teritorială de a judeca acest caz, opinând că procesul trebuie judecat la CA Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul Parchetul General. Ulterior, pe 12 decembrie 2018, CA Bucureşti a decis că nu are nici ea competenţa de a judeca procesul şi a trimis dosarul înapoi la CA Alba Iulia.

Conform procedurii, în cazul deciziilor contradictorii ale instanţelor de acelaşi grad, instanţa superioară – în acest caz ÎCCJ – a trebuit să rezolve conflictul de competenţă. La sfârşitul lunii ianuarie, ICCJ a stabilit că instanţa competentă să judece dosarul în care procurorul general solicită suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie este CA Alba Iulia.

Pe 19 aprilie, Augustin Lazăr a fost eliberat din funcţia de procuror general al României. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul, în urma cererii de pensionare pe care Lazăr a făcut-o.

Prima ruptură clară a lui Rareș Bogdan de Realitatea TV: Invitat la Silviu Mănăstire la B1 TV, a spus: „Dumneavoastră mi-ați luat locul, mai avem libere o televiziune și jumătate”