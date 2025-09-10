AUR se opune ferm împrumutului de 16,7 miliarde de euro

Senatorul AUR Petrișor Peiu a emis un comunicat în care critică lipsa de transparență și legitimitate a acestui demers.

Peiu subliniază că anunțul privind formarea grupului de lucru pentru accesarea creditului a fost făcut de Ilie Bolojan, în calitate de președinte interimar, la 30 aprilie 2025, fără nicio legitimitate.

„În legătură cu lipsa legitimităţii şi a transparenţei privind contractarea împrumutului, amintim că la data de 30 aprilie 2025 când Ilie Bolojan nu avea nicio legitimitate, fiind doar preşedinte interimar, cu ocazia şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a făcut anunţul privind formarea grupului de lucru care urma să pregătească aplicaţia României pentru accesarea creditului”, a declarat senatorul AUR.

Un aspect criticat de AUR este lipsa de informații concrete privind destinația exactă a fondurilor și condițiile împrumutului. Peiu declară că „în prezent nu ştim concret ce anume vom cumpăra de 16,7 miliarde euro şi nici nu ştim ce dobândă se va plăti pentru acest credit, ceea ce este inacceptabil”.

Impactul asupra datoriei externe, din perspectiva AUR

AUR avertizează că acest împrumut va duce datoria externă a României la limita maximă admisă de Tratatul European.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Peiu susține că dobânda, deși necunoscută, ar putea fi mai mare decât cele disponibile pe piețele financiare, citând refuzul altor state membre UE de a accesa SAFE din acest motiv.

Senatorul AUR respinge argumentul că împrumutul SAFE ar fi atractiv pentru finanțarea infrastructurii. El acuză Guvernul de incompetență pentru pierderea finanțărilor nerambursabile din PNRR destinate autostrăzilor A7 și A8.

„Aşadar, Guvernul pierde finanţări europene gratis, nerambursabile, pentru A 7 şi A 8 şi spune că în schimb va obţine alte finanţări europene cu împrumut şi cu dobândă”, a declarat Peiu.

Suma împrumutului, considerată „nefiresc de ridicată”

AUR consideră suma de 16,7 miliarde euro ca fiind „nefiresc de ridicată”, plasând România pe locul doi între țările care vor accesa SAFE.

Peiu compară această sumă cu împrumuturile mai mici ale altor țări europene și menționează că nouă state membre UE au refuzat complet acest instrument.

„Respingem ideea conform căreia creditul va fi contractat de România în condiţii aşa-zis avantajoase. Acest credit se va adăuga la datoria externă a României, care deja a ajuns la limita maximă admisă de Tratatul European, de 60% din Produsul Intern Brut”, a mai explicat Peiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE