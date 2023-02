„Comisarul-șef al Gărzii Naționale de Mediu, Aurelian Păduraru, a fost chemat săptămâna aceasta la Comisia pentru mediu din Senat la inițiativa USR, ca urmare a nenumăratelor sesizări venite din partea locuitorilor din unele zone ale Capitalei și din orașele limitrofe Popești-Leordeni, Bragadiru și Berceni, care s-au plâns de calitatea aerului și de mirosul insuportabil”, a anunțat partidul condus de Cătălin Drulă într-un comunicat, vineri, 24 februarie.

„Este inacceptabil ca la șase luni de la numirea în funcție comisarul-șef al Gărzii de Mediu să se uite pasiv la ce se întâmplă în București, în Ilfov, la Ploiești și în atâtea locuri din România și să spună că nu are ce să facă, pentru că nu-i permite cadrul legislativ, că nu are suficiente resurse, că nu are laboratoare, că programul de lucru al comisarilor este de luni până vineri, de la 8.00 la 16.00”, a declarat Claudiu Mureșan, președintele Comisiei de Mediu din Senat.

Aurelian Păduraru „a recunoscut în timpul discuțiilor că a fost numit politic, iar până în iulie anul trecut nu a avut nicio tangență cu mediul”, se mai arată în comunicatul USR.

Contactat de Libertatea pentru precizări suplimentare, comisarul șef al Gărzii de Mediu a confirmat: „Numirile sunt politice. Sunt și secretari de stat și sunt numiți politic”. Recomandări De ce nu suntem noi, România, neutri în războiul din Ucraina?

Păduraru a precizat că importante sunt aptitudinile manageriale și că se bazează în activitatea sa pe specialiștii din cadrul instituției.

„Nu am lucrat niciodată într-o astfel de instituție și nici nu pretind așa ceva. Dar, în calitate de comisar general, primează cunoștințele manageriale. Numai 15 ani am lucrat în management la Serviciul Pașapoarte Galați, plus încă doi ani șef de poliție în oraș. Dar eu mă ajut cu specialiștii din cadrul instituției, care sunt salariați acolo”, a mai spus șeful Gărzii de Mediu pentru Libertatea.

Pe 14 februarie, platforma pentru măsurarea calităţii aerului din Bucureşti, aerlive.ro, a înregistrat un nivel foarte ridicat al poluării în Capitală, în special în zonele Piața Rahovei și Prelungirea Ghencea. Comisarul șef al Gărzii de Mediu, Aurelian Păduraru, a spus atunci pentru Libertatea că sursa poluării este „cel mai probabil depozitul de deșeuri de la Vidra”, aflat în sudul Capitalei.

