Chinurile facerii noului guvern nu s-au terminat cu un succes, dar nici cu o dramă. Mai slab la urne decât Guvernul Veștea (189 de voturi), Cabinetul Mureșan a primit, totuși, 182 de voturi, în condițiile în care, dincolo de negocierile purtate de PNL, USR și UDMR, social-democrații au avut grijă să treacă înaintea scrutinului pe la grupurile parlamentare care ar fi putut sprijini învestirea noii echipe guvernamentale.

De la cele 169 de voturi cu care Mureșan pleca oficial pe hârtie, premierul desemnat și colegii au mai strâns încă 13. Numărul opțiunilor favorabile ar fi fost chiar mai mare, fiind câțiva aleși plecați în deplasări – un semnal, de altfel, că noul cabinet va avea o misiune dificilă.

Încă de la sosire, Siegfried Mureșan a trecut pe la aproape fiecare liberal pentru a-l saluta călduros. Mai mult, a mers și la partenerii din alianță, dar și la unii parlamentari neafiliați sau din grupările aflate în degringoladă. I-a evitat, însă, pe George Simion și pe Petrișor Peiu, printre puținii aleși AUR rămași în sală. Conducerea AUR stabilise anterior ca parlamentarii lor să părăsească ședința, astfel că doar Simion, Peiu, Mircea Chelaru și Laurențiu Plăieșu au fost prezenți.

În timp ce Mureșan făcea baie de mulțime, Diana Iovanovici Șoșoacă striga, la propriu, pe holul Parlamentului. A început prin a-i aduce jigniri lui Mureșan, pe care l-a acuzat că este vândut intereselor străine, a continuat cu atacuri la adresa jurnaliștilor și s-a certat în final cu structurile de pază de la Camera Deputaților, deoarece nu i s-a permis accesul în plen.

Pentru o perioadă, aceasta a intrat într-un con de umbră la apariția lui Gigi Becali, deputat neafiliat care vine, de obicei, doar la învestiri sau la moțiuni de cenzură. Becali și-a exprimat nemulțumirea că pierde bani din cauza lipsei unui Guvern plin. Aceasta era singura sa supărare, în condițiile în care i-a cerut premierului desemnat să fie mai ferm cu liderii politici.

Atmosfera din sală: piure, comentarii live și atacuri sub centură

În timpul discursurilor din plen, fiecare a acționat după bunul plac. În cele două minute destinate intonării imnului, unul dintre cei prezenți mânca dintr-o porție de piure. George Simion a comentat neîncetat în timpul discursului ținut de Siegfried Mureșan — o intervenție adaptată mai degrabă Parlamentului European decât ripostelor obișnuite de la București.

George Simion și Petrișor Peiu FOTo Eli Driu

George Simion a avut grijă să atace formațiunile din zona suveranistă, acuzându-le că sunt pline de trădători. De altfel, în plen a făcut apel la boicotarea votului și a promis că fiecare ales suveranist care nu votează se va regăsi pe listele AUR. Însă boicotul suveraniștilor nu a pornit de la apelul lui Simion, ci de la negocierile purtate cu PSD.

Surse parlamentare au precizat că scorul relativ slab al Guvernului Mureșan „se datorează jocurilor de culise ale PSD. Pe oriunde am trecut noi să discutăm, PSD purtase deja negocieri. Ce a promis nu avem de unde ști”, a explicat un lider liberal.

George Simion a depășit limitele discursului parlamentar, lansând atacuri la adresa lui Nicușor Dan. Mai mult, a adus în discuție situația lui Călin Georgescu, dar și propria sa poziție: „Nu aveți nimic sfânt. De ziua mea l-ați arestat pe Georgescu”, a subliniat Simion, punctând că nu va negocia formarea niciunui guvern până când Georgescu nu va fi eliberat.

„Du-te la loc! Arată cartea de muncă mai bine, ai lucrat la ruși!”, s-a auzit din zona liberală în timp ce Simion ataca Guvernul și statul român pentru tratamentul aplicat lui Călin Georgescu.

De altfel, după discurs, Simion a părăsit sala. La fel au procedat și social-democrații: după ce l-au aplaudat pe Sorin Grindeanu, mai mult de jumătate dintre ei au plecat în timpul discursului lui Ilie Bolojan. A zăbovit mai mult doar liderul de grup al PSD de la Senat, Daniel Zamfir, care s-a oprit la discuții prelungite cu aleșii AUR – Petrișor Peiu, Laurențiu Plăeșu și Mircea Chelaru.

Ministra Buzoianu a animat sala

Într-o atmosferă potolită, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a animat sala cu un discurs dur la adresa PSD și AUR. „Nu vă fie frică, nu vă cere nimeni să vă apucați de muncă”, le-a transmis celor din PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, care părăsise deja plenul. De asemenea, l-a vizat și pe George Simion: „Ați încercat să aveți un discurs mistic, de guru. Nu v-a ieșit, dar mai aveți șanse să încercați”.

Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu

În același timp, suveraniștii și-au tot trimis săgeți. De exemplu, Răzvan Chiriță, liderul de grup al Uniți pentru România, i-a bătut obrazul lui Simion că nu are curaj să-și lase parlamentarii să voteze, fiindu-i frică.

La final a urmat munca dificilă a coaliției: asigurarea că cel puțin oamenii prezenți votează. Au fost cazuri în care s-a tot insistat cu strigarea unui nume, în condițiile în care unii erau la interviuri sau plecați la țigară. De exemplu, Daniel Fenechiu (PNL) a început să strige fără microfon după Ștefan Pălărie (USR), care nu se mai prezenta.

A mai apărut un lider