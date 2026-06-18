Unicul Ferrari Conciso Concept by Michalak

Totuși, arhivelor auto le mai scapă uneori surprize, iar acum a ieșit la iveală un „Ferrari” care se apropie destul de mult de acest statut nedorit.

Probabil, nu ai auzit niciodată de această mașină, dar nu trebuie să-ți fie rușine. Motivul este unul simplu: nu vorbim despre un model oficial ieșit pe porțile celebrei uzine de la Maranello, potrivit Autoblog.

Mașina pe care o vedeți este unicul Ferrari Conciso Concept by Michalak, un exercițiu de design construit în anul 1993.

Deși poartă sigla celebrului brand italian, modelul a fost creat de un studio de design independent (Michalak), transformând baza unui vehicul existent într-o caroserie complet nouă, minimalistă și lipsită de portiere sau acoperiș.

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Părintele spiritual al acestei mașini neobișnuite este designerul german Bernd Michalak. Acesta a luat ca bază un model clasic și extrem de apreciat, un Ferrari 328 GTS, și l-a transformat într-un… roadster extrem de bizar.

Privit dintr-un unghi oblic, din spate, vehiculul are încă un aspect destul de interesant și futurist. Însă partea din față este, cu adevărat, greu de privit. Modul în care au fost amplasate blocurile optice și grila oferă mașinii o fizionomie comică, fiind comparat de critici cu un soi de „Jar Jar Binks pe roți” (celebrul și controversatul personaj din universul Star Wars).

Detaliul ascuns de celebra casă de licitații

Aspectul neconvențional al mașinii nu a trecut neobservat nici de experții de pe piața auto de colecție. Atunci când unicul exemplar a fost scos la vânzare, specialiștii în marketing au aplicat o strategie extrem de ingenioasă pentru a nu speria potențialii cumpărători.

Renumita casă de licitații RM Sothebys a dat dovadă de multă prudență în catalogul de prezentare. Aceștia au luat decizia foarte înțeleaptă de a nu include nicio fotografie realizată direct din față, preferând să pună în valoare unghiurile din spate și profilul fluid al mașinii.

Deși designul său rămâne unul polarizant, Ferrari Conciso Concept by Michalak reprezintă o bucată fascinantă din istoria carosierilor independenți ai anilor ’90, demonstrând că granița dintre curaj artistic și eșec estetic este uneori extrem de subțire în industria auto de lux.

Scaune cu un design neobișnuit

Pe lângă exteriorul săucontroversat, Ferrari Conciso Concept a primit și un habitaclu complet reproiectat de către studioul german Michalak, dotat cu scaune cu un design neobișnuit. Singurele componente care trădează originile mașinii și care au fost preluate direct de la modelul de serie Ferrari 328 sunt volanul și schimbătorul de viteze.

Un detaliu cu adevărat spectaculos în același timp îl reprezintă prezența unor compartimente speciale în portiere, destinate exclusiv depozitării căștilor de protecție.

De ce are nevoie de căști? Această dotare nu este un simplu moft estetic. Modelul Conciso nu are un parbriz propriu-zis care să protejeze pasagerii de vânt sau insecte, iar în mașină nu există un alt spațiu util în care s-ar putea depozita două căști de protecție.

Sub caroseria ciudată se ascunde un Ferrari 328

Dacă designul poate fi intens dezbătut, la capitolul mecanic nu i se poate reproșa nimic acestui concept car. Sub capotă se află motorul original al modelului 328: un propulsor V8 de 3,2 litri, renumit pentru fiabilitatea și sunetul său pur sânge italian.

Marea calitate a proiectului realizat de Bernd Michalak este însă reducerea drastică a greutății. Datorită caroseriei minimaliste din aluminiu și eliminării elementelor de confort inutile, Conciso a devenit o mașină extrem de agilă. Ferrari 328 GTS (modelul de serie): are o greutate de peste 1.200 kg, în timp ce Ferrari Conciso Concept cântărește doar 889 kg.

Astfel, a rezultat o reducere a greutății de 30%, ceea ce a adus creșteri semnificative ale performanței, care însoțesc estetica izbitoare în formă de pană: 0-100 km/h în cinci secunde și o viteză maximă declarată de 278 km/h.

Deși a primit premiul al doilea la Premiile Eurosign Design din 1994, acesta este singurul 328 Conciso construit vreodată.

Scos la licitație în SUA

Bizarul și unicul Ferrari Conciso, modelul construit de studioul Michalak în 1993, își continuă călătoria fascinantă. După ce a petrecut decenii ascuns de ochii lumii, acest concept spectaculos traversează Oceanul și este scos la licitație pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, după ce o mare parte din „viață” și-a petrecut-o în Europa.

Mai exact, din anul 1998 și până în 2018, mașina s-a aflat în posesia unui colecționar din Belgia. Acesta a iubit atât de mult vehiculul încât a decis să îl transforme în piesă de mobilier, ținându-l expus o lungă perioadă de timp direct în sufragerie. Din acest motiv, mașina a rulat extrem de puțin pe șoselele belgiene, deși, în mod surprinzător, proprietarul a reușit să o înmatriculeze oficial în anul 2014.

Ferrari 328 GTS se vinde lejer cu peste 100.000 de euro

O întrebare legitimă pe care și-o pun toți pasionații auto este: cât valorează, de fapt, o astfel de ciudățenie pe roți? Este dificil de oferit o sumă exactă, având în vedere că nu există un alt termen de comparație pe piață, fiind vorba despre un exemplar unicat.

Totuși, istoricul tranzacțiilor oferă un indiciu extrem de interesant. În anul 2018, Ferrari Conciso a fost vândut la licitație pentru suma, considerată atunci modestă, de 109.250 de euro.

În ultimii ani, piața mașinilor clasice și a modelelor rare cu sigla „Căluțului Cabrat” a explodat. În prezent, un model de serie Ferrari 328 GTS obișnuit, aflat în stare bună, se vinde lejer cu peste 100.000 de euro.

În aceste condiții, experții din industria auto estimează că unicul Conciso Concept va schimba proprietarul în SUA pentru o sumă considerabil mai mare, raritatea și povestea savuroasă a mașinii din sufragerie devenind acum principalele argumente de vânzare.

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