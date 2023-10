Accidentul a avut loc în jurul orei 19.45. Autobuzul a rupt gardul unui pasaj suprateran și s-a prăbuşit peste cablurile de înaltă tensiune. În urma impactului, vehiculul, care era alimentat cu gaz natural, a luat foc, iar autorităţile vorbesc despre o tragedie de proporţii.

‼️ More than 20 people died as a passenger bus fell from a bridge in Venice…



A terrible accident occurred in the Mestre area. The bus broke through the fence, flew from a height of 10 meters onto electrical wires and caught fire. Among the dead are two children.