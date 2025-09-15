Segmentul are aproape 14 kilometri și, potrivit estimărilor oficiale, ar urma să fie deschis circulației până la sfârșitul anului 2025.

Imaginile recente publicate de Răducu Popa, care monitorizează constant proiecte de infrastructură rutieră confirmă avansul pe șantier.

Pe Youtube, acesta a postat un videoclip intitulat „AUTOSTRADA A7 PLOIEȘTI – BUZĂU LOT 3 COMPARAȚIE STADIU LUCRĂRI 01.08 – 09.09.2025”.

„Foarte bun avansul pentru 5 săptămâni de muncă!”, a comentat unul dintre urmăritori.

Altul a întrebat: „Sunt șanse în octombrie – noiembrie să termine acest lot?”, iar autorul imaginilor a răspuns: „Cred maximum noiembrie, lotul 2 posibil mai devreme.”

Potrivit datelor oficiale CESTRIN, execuția lotului Pietroasele – Buzău a ajuns la 73,59%, cu peste șase puncte procentuale mai mult față de nivelul raportat anterior, de aproximativ 67%.

Un contract cu multe amânări

Contractul pentru acest lot a fost semnat în noiembrie 2023 cu asocierea Nurol – Makyol, punând capăt unei proceduri de atribuire marcate de numeroase contestații.

Licitația fusese lansată încă din septembrie 2021 și a fost blocată de patru ori.

„Atunci s-a încheiat odiseea contractării prin PNRR a celor 319 km din A7”, declara la acea vreme Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Date tehnice – Lotul 3 Pietroasele – Municipiul Buzău:

Lungime: 13,9 km

Antreprenor: Asocierea Nurol Inșaat Ve Ticaret A.S. – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S.

Valoare contract: 1,093 miliarde lei (fără TVA)

Durată execuție: 20 luni

Stadiu fizic: 73,59%

Și lucrările pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7) avansează rapid, conform unei inspecții recente efectuate de oficiali guvernamentali.

