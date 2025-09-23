Sursă: Facebook/Cristian Pistol

Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 13,9 km ai acestui tronson a atins 81%.

Cristian Pistol a publicat imagini de pe șantier și a oferit detalii despre progresul lucrărilor.

„Pe cei 13,9 km ai acestui lot de autostradă stadiul fizic al lucrărilor a a ajuns la 81%. Asocierea de constructori turci (Nurol -Makyol) este mobilizată în şantier cu 319 muncitori şi 229 de utilaje”, a transmis directorul CNAIR prin intermediul Facebook.

Constructorii se concentrează în prezent pe mai multe aspecte ale proiectului. Printre acestea se numără terasamentele, amenajarea nodurilor rutiere DN2 (Spătaru) și DN2 B, precum și finalizarea podului peste calea ferată la km 60+985.

Circulația pe acest tronson al Autostrăzii A7 ar trebui să fie deschisă până la sfârșitul anului 2025.

Contractul pentru acest lot a fost semnat în noiembrie 2023, cu o valoare de 1,24 miliarde lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin PNRR, după multe amânări.

Asta pentru că licitația fusese lansată încă din septembrie 2021 și a fost blocată de patru ori.

În schimb, deși Compania Națională de Drumuri anunță un progres fizic de 99%, deschiderea Lotului 2 Mizil – Pietroasele de pe A7 rămâne incertă.

