Valea Jiului, afectată de declinul industriei miniere

Noua autostradă ar urma să lege Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani, cu scopul de a reduce izolarea economică a microregiunii și de a atrage investiții private după închiderea exploatărilor miniere.

Potrivit inițiatorilor proiectului, Valea Jiului traversează de peste trei decenii un declin economic accentuat, început odată cu restructurarea industriei miniere.

Numărul locurilor de muncă din sectorul exploatării huilei a scăzut de la peste 51.000 în 1991 la aproximativ 2.900 în prezent.

Angajamentele asumate de România privind tranziția energetică prevăd închiderea definitivă a minelor și a capacităților energetice pe cărbune în perioada 2030-2032, ceea ce ar putea conduce la pierderea a încă 5.550 de locuri de muncă directe.

Autorii proiectului susțin că noua autostradă este esențială pentru reconversia economică a regiunii.

„În acest context, crearea unei conexiuni rutiere rapide nu reprezintă doar un obiectiv de infrastructură, ci o măsură compensatorie de echitate socială. Proiectul propune un instrument concret de atragere a investițiilor private prin valorificarea siturilor industriale dezafectate aflate în proprietate publică, favorabil poziționate, dar neatractive în prezent din cauza izolării rutiere. De asemenea, infrastructura de mare viteză va reduce mobilitatea deficitară a forței de muncă locale și va opri fenomenul de migrație masivă a tinerilor calificați către alte centre urbane sau în afara țării întrucât acești tineri vor avea noi locuri de muncă la dispoziție și noi perspective locale”, arată inițiatorii proiectului.

De ce este necesară Autostrada Dacilor

În prezent, accesul rutier în Valea Jiului se realizează aproape exclusiv pe DN66 (E79), un drum intens circulat și cu sectoare montane care limitează viteza și capacitatea de trafic.

Totodată, cea mai apropiată autostradă, A1, se află la aproximativ 80 de kilometri de Petroșani, distanță care se parcurge în peste 70 de minute.

Nici transportul feroviar nu reprezintă o alternativă rapidă. Potrivit proiectului, linia Simeria – Filiași funcționează cu restricții importante de viteză, astfel încât o călătorie spre București durează cel puțin 6 ore și jumătate, iar până la Cluj-Napoca peste 5 ore și jumătate.

Inițiatorii susțin că noua autostradă, numită și Autostrada Dacilor, ar separa traficul greu de cel local și ar îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră pe coridorul Deva – Petroșani.

Turismul, unul dintre argumentele proiectului

Documentul mai arată că Autostrada Dacilor ar putea transforma patrimoniul istoric și natural din zonă într-un motor de dezvoltare economică.

„Obiectivul va conecta pe un singur coridor rapid un patrimoniu istoric universal de excepție: cetatea dacică de la Bănița (sit UNESCO), Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Geoparcul Dinozaurilor din Țara Hațegului și Castelul Corvinilor, transformând turismul cultural într-un motor economic alternativ sustenabil”, argumentează autorii proiectului.

Cum ar urma să fie finanțată investiția

Potrivit proiectului de lege, finanțarea Autostrăzii Dacilor ar urma să fie asigurată etapizat din:

Fondul pentru o Tranziție Justă;

programele europene destinate infrastructurii de transport;

bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

alte surse legal constituite.

Inițiatorii precizează că proiectul nu obligă Guvernul să înceapă imediat lucrările, ci mandatează Ministerul Transporturilor să demareze procedurile administrative și elaborarea documentațiilor necesare, inclusiv studiul de fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de Guvern.

Astfel, Autostrada Dacilor rămâne, deocamdată, un proiect aflat pe hârtie, urmând să parcurgă toate etapele legislative și administrative înainte ca lucrările propriu-zise să poată începe.

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