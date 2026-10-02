Lucrările de construire a viaductelor Topa Mică și Nădășelu, din secțiunea Nădășelu - Zimbor, parte a Autostrăzii Transilvania (A3), au atins un stadiu fizic de 86%. Pe șantierul de aproape un miliard de lei sunt mobilizați peste 300 de muncitori și aproape 180 de utilaje.

Stadiul lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, avansul constructorilor aduce mai aproape momentul în care se va putea circula neîntrerupt pe o distanță de 155 de kilometri de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Lucrările la viaductele de pe secțiunile Nădășelu - Mihăiești și Mihăiești - Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 86%.

Viaductul Topa Mică are o lungime totală de 2 kilometri, fiind una dintre cele mai impresionante și complexe structuri de pe secțiunea Nădășelu - Zimbor din A3.

„La Viaductul Topa Mică (2 km), asocierea de antreprenori turci și români (Ozaltin - Ilgaz - Visio Construct) a finalizat placa de suprabetonare și a început montarea hidroizolației. În perioada următoare, constructorii vor continua lucrările la structura rutieră și vor monta parapetul de protecție și sistemele ITS”, precizează vineri, 2 octombrie, Cristian Pistol, șeful CNAIR, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, Viaductul Nădășelu, de 1,2 km, este situat pe secțiunea Nădășelu - Mihăiești din A3, fiind conceput pentru a depăși zonele cu teren instabil de pe traseul inițial.

„La Viaductul Nădășelu (1,2 km) s-a finalizat montarea grinzilor și se lucrează la placa de suprabetonare. Urmează lucrările de hidroizolație și la sistemul rutier, montarea parapetului de protecție, racordarea cu terasamentele și montajul sistemelor ITS. Structura în consolă echilibrată de la Nădășelu, precum și lucrările la riglele de coronament, la dispozitivele antiseismice și la aparatele de reazem au fost finalizate”, spune Cristian Pistol.

Pe șantier sunt mobilizați 320 de muncitori cu 176 de utilaje

CNAIR menționează că în șantierul celor două viaducte sunt mobilizați 320 de muncitori cu 176 de utilaje. Valoarea contractului este de 995 de milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Lucrările sunt executate de asocierea de antreprenori turci și români Özaltın - Ilgaz - Visio Construct.

Lotul Nădășelu - Zimbor a intrat în faza finală

Tronsonul de autostradă din A3, în lungime de 30,6 km, se află între Nădășelu, un sat în comuna Gârbău, aflat în județul Cluj, și Zimbor, o comună aflată în județul Sălaj. Valoarea contractului este de 1,625 de miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată tot prin Programul Transport.

Lucrările pe tronsonul Nădășelu-Zimbor sunt realizate de constructorul român UMB, în afară de devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică unde contractul a fost semnat cu asocierea condusă de Ozaltin.