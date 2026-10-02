Pilotul indian Smit Machchhar, grav rănit în timpul tentativei de deturnare a avionului FlyDubai care zbura miercuri dimineață din Dubai spre Tel Aviv, a mărturisit, în primele declarații publice legate de incident, că a fost hotărât să nu-i lase pe alții să moară, relatează BBC.

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Căpitanul Smit Machchhar a spus că era la podea și atacat atunci când și-a dat seama că avionul cu peste 170 de pasageri se prăbușea și trebuia să facă ceva pentru a evita o tragedie.

„Eram întins pe podea, rănit, dar mi-am spus să încerc încă o dată să deschid ușa din interior”, a mărturisit el într-un apel video cu prim-ministrul indian Narendra Modi.

„Au intrat și alții și au avut un rol (în evitarea prăbușirii avionului - n.r). Eu, desigur, luptam pentru propria mea viață, dar în același timp știam că nu-i voi lăsa pe alții să moară”, a adăugat el.

Zborul FZ1073 între Dubai și Tel Aviv, operat de compania FlyDubai, a coborât cu 5.200 de metri la două ore și jumătate de la decolare.

Avionul a trimis inițial un semnal de urgență către controlorii de trafic aerian, apoi a trecut la codul squawk 7500, pentru a indica o deturnare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ulterior presei că pilotul a fost înjunghiat de copilot, care „a încercat să prăbușească” avionul.

Odată ce pasagerii l-au imobilizat pe atacator după deschiderea ușii, doi piloți de rezervă, care se aflau în avion ca pasageri, au aterizat în siguranță avionul pe aeroportul Tabuk din nord-vestul Arabiei Saudite.

Căpitanul Machchhar, numit un „adevărat erou” de către Netanyahu, a fost dus la un spital din Tabuk, iar de acolo transportat cu elicopterul la Abu Dhabi, unde este internat în stare stabilă.

Indienii își arată gratitudinea față de el în postări pe rețelele de socializare.

Modi i-a spus pilotului că „răbdarea, curajul și deciziile sale rapide au salvat viețile multor oameni” și că întreaga Indie este mândră de el.

„Nu privesc această rană ca pe o rană, pentru că asta mi-ar face recuperarea și mai dificilă”, a spus Machchhar, referindu-se la consecințele atacului din cabină.