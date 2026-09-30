Încă un lot din Autostrada Transilvania A3 este la un pas de finalizare. UMB lucrează la ultimele detalii

Lucrările pe lotul Nădășelu - Zimbor din Autostrada A3 au intrat în faza finală, înregistrând un avans fizic de peste 99%. Pe cei 30,6 kilometri ai șantierului, constructorul român UMB Spedition este mobilizat cu aproape 700 de muncitori și peste 400 de utilaje pentru ultimele finisaje.

Lotul Nădășelu - Zimbor, aproape gata de recepție

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, în acest moment se lucrează la stratul de uzură, semnalizare și parapete. De asemenea, se lucrează și la profilarea și acoperirea cu pământ vegetal a taluzurilor, dar și la betonarea șanțurilor de scurgere a apelor.

Lotul de autostradă, în lungime de 30,6 km se află între Nădășelu, un sat în comuna Gârbău, aflat în județul Cluj, care se situează la doar aproximativ 17 kilometri nord-vest de municipiul Cluj-Napoca, și Zimbor, o comună aflată în județul Sălaj.

Constructorul român UMB Spedition are pe teren 690 de muncitori și 410 utilaje, iar proiectul înregistrează un progres de 99,2%. După finalizarea acestui lot, se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

„După ce se vor încheia lucrările și la cele două viaducte de pe traseu (Topa Mică și Nădășelu), aflate la un stadiu fizic de 86%, se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș”, precizează Cristian Pistol.

Valoarea contractului este de 1,625 de miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Istoricul unui proiect semnat acum aproape 6 ani

Contractul sectorului dintre Nădășelu-Zimbor va împlini în decembrie 6 ani de existență, fiind semnat cu UMB în 28.12.2020. El prevedea 12 luni de proiectare plus încă 24 de execuție.

„A primit ordinul de începere în 25.01.2021 autorizațiile de construire în mai multe etape în decursul anului 2021. Întârzierea este foarte mare. Ar fi trebuit să fie finalizat în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice și dificultățile din teren”, spunea, recent, Asociația Pro Infrastructură.

Una dintre explicațiile importante pentru întârziere este reprezentată de problemele geologice descoperite pe traseu.