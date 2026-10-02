Cine transmite Marele Premiu de Formula 1 din Malaysia 2026 la TV. La ce oră încep cursa și calificările de la Sepang

După ce în urmă cu o săptămână cursa de Formula 1 din Azerbaidjan a avut loc sâmbătă, iar calificările de la Baku s-au desfășurat vineri, acum programul din Malaysia revine la normal.

Astfel, calificările de la Sepang au loc sâmbătă, iar cursa din Malaysia se desfășoară duminică.

Înaintea unui nou mare premiu, Max Verstappen afirmă că își dorește să câștige în acest sezon cel puțin o cursă: „Am făcut puncte, desigur, având câteva podiumuri deja, dar vreau să câștig de acum înainte. Fac tot ce pot... Dar vreau să câștig cel puțin o cursă anul acesta. De aceea sunt aici! Din păcate nu ne descurcăm mai bine decât Mercedes. De fapt ei sunt cei mai rapizi sau cel puțin așa au fost pentru cea mai mare parte a sezonului”!

Cursa și calificările sunt pe Antena 3

Cursa din Malaysia se va desfășura duminică, de la ora 10.00, în timp ce calificările de la Sepang sunt programate pentru sâmbătă, de la ora 11.00, toate fiind difuzate de Antena 3.

În prezent, clasamentul general al piloților este condus de Kimi Andrea Antonelli, cu 302 puncte, urmat de George Russell, cu 236 de puncte, și de Lewis Hamilton cu 199 de puncte.

La constructori, Mercedes conduce topul, cu 538 de puncte, în timp ce pe locul 2 se află Ferrari, cu 378 de puncte, iar a treia treaptă a podiumului este ocupată de McLaren, cu 306 puncte.

Odată cu weekendul din Malaysia s-a aflat și că Esteban Ocon va părăsi echipa Haas la finalul acestui sezon.

„Perioada mea alături de Haas F1 Team se va încheia la finalul sezonului 2026. Prioritatea mea imediată este următorul weekend de cursă. Voi continua să muncesc intens cu echipa, să maximizez fiecare oportunitate și să extrag tot potențialul monopostului. Au mai rămas multe curse în acest sezon și, ca întotdeauna, voi da totul la volan, atât pentru mine, cât și pentru echipă. Sunt în continuare motivat și la fel de dornic de rezultate. Acesta nu este, sub nicio formă, sfârșitul carierei mele în Formula 1”, a spus pilotul.

Programul Marelui Premiu din Malaysia 2026, de la Sepang

Vineri, 2 octombrie 2026:

- antrenament 1: ora 07.30 - AntenaPlay

- antrenament 2: ora 11.00 - AntenaPlay

Sâmbătă, 3 octombrie 2026:

- antrenament 3: ora 07.30 - AntenaPlay

- calificări: ora 10.45 - Antena 3 și AntenaPlay

Duminică, 4 octombrie 2026: