De Petre Dobrescu,

Jeff Bezos are o avere de 130 de miliarde de dolari, deși… salariul lui anual este, în scripte, de 81.840 de dolari.

Însă el nu stă în salariu, cum se spune. Grosul banilor îi vine din acțiunile Amazon.

Jeff Bezos câștigă 2.489 de dolari pe secundă, adică 149.353 de dolari pe minut!

Conform statisticilor, asta înseamnă că fondatorul Amazon câștigă într-un minut de 3 ori mai mult decât câștigă un american de rând într-un an (47.000 de dolari).

CEO-ul Amazon câștigă în 15 minute cât câștigă un american cu studii superioare în toată viața!

Conform statisticii, un american licențiat adună, în medie, 2,2 milioane de-a lungul vieții, cât face Bezos în mai puțin de un sfert de oră.

Chiar și după ce a divorțat, anul trecut, și i-a cedat fostei soții, MacKenzie Bezos, 25% din acțiunile Amazon pe care le aveau împreună, tot a rămas cel mai bogat din lume!

MacKenzie Bezos a devenit însă, din soția celui mai bogat om din lume, a cincea cea mai bogată femeie din lume, după Julia Flesher Koch (văduva lui David Koch), moștenitoarea LʼOreal – Françoise Bettencourt Meyers, moștenitoarea Walmart – Alice Walton și moștenitoarea companiei Mars Candy – Jacqueline Mars.

MacKenzie Bezos s-a numărat printre primii angajați Amazon și are, după divorț, o avere estimată la 42,5 miliarde de dolari.

Pentru fiecare dolare cheltuit de americanul de rând, el poate cheltui 1,3 milioane.

Cam asta e paritatea… Poate de aceea nici n-a clipit când a cumpărat o casă de 165 de milioane de dolari pentru el și iubita lui, Lauren Sanchez.

CEO-ul Amazon e mai bogat decât monarhia britanică.

Averea coroanei britanice se ridica în 2017, conform Forbes, la 88 de miliarde de dolari (echivalentul în lire sterline).

Jeff Bezos are o avere egală cu produsul intern brut al Ucrainei.

Confom Băncii Mondiale, produsul intern brut al acestei țări se ridică la aproximativ 130 de miliarde de dolari.

Jeff Bezos e mai bogat decât Islanda, Luxemburg și Zimbabwe la un loc!

Produsul intern brut combinat al acestor trei țări se ridică la aproape 127 de miliarde. Islanda are un PIB de 25,8 miliarde, Luxemburg, de 70 de miliarde, iar Zimbabwe, de 31 de miliarde.

A pierdut anul trecut mai mult decât ceilalți miliardari ai lumii, dar tot a rămas cel mai bogat!

Pierderea înregistrată de el în 2019 s-a ridicat la peste 10 miliarde de dolari, adică egalul sumei pe care anul acesta a decis s-o doneze pentru a combate încălzirea globală.

Banii vor intra în contul fundației Bezos Earth, iar de acolo vor pleca spre oameni de știință și ONG-uri care luptă pentru protejarea planetei.

