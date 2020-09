Averile candidaților celebri: Câți bani ia Adriana Bahmuțeanu de la Antena Stars, cu cât a vândut o casă Dan Bucura, câte milioane au Mitică Dragomir și Anghel Iordănescu

Una dintre cele mai surprinzătoare apariții la alegerile locale este cea a Adrianei Bahmuțeanu, fosta soție a omului de afaceri Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu

În vârstă de 46 de ani, “Bahmu” candidează la postul de edil al sectorului 1 și și-a prezentat în premieră declarația de avere. Potrivit acesteia, singurul venit al Adrianei Bahmuțeanu este de 5.660 de lei pe lună, adică 68.000 de lei pe an, încasați pe PFA, din prestări artistice la Antena Stars.

De asemenea, mai are 50% într-o societate care deține un coafor în București.

La alegerile locale 2020, Bahmuțeanu este susținută de Partidul Ecologist Român.

Sectorul 1 este cel mai bogat sector al Capitalei, dar și cel mai văduvit. Am decis să candidez pentru că toţi cei care au fost până acum la sectorul 1 s-au concentrat pe probleme, nu pe soluţii. Eu vin de pe stradă, cunosc problema din interior şi am soluţiile potrivite. Adriana Bahmuțeanu, candidat la Primăria Sectorului 1, pe Facebook:

În declarația de avere a Adrianei Bahmuțeanu nu se regăsesc imobile, mașini, terenuri, obiecte de artă sau bijuterii. Surprinzător, dar Bahmuțeanu nu are nici conturi bancare active.

Dan Bucura a vândut o casă cu 100.000 de euro

Adriana Bahmuțeanu nu e singurul candidat la locale cunoscut de pe micile ecrane. Aici îl includem și pe jurnalistul Dan Bucura, care “vânează” tot funcția de primar al sectorului 1, dar din postura de independent.

Fost jurnalist la Adevărul, Gândul, Evenimentul Zilei, Realitatea TV sau B1 TV, Bucura și-a lansat propriul site de știri la începutul acestui an, dar acum vrea să-i ia locul primarului Dan Tudorache.

Dan Bucura vrea să fie primar în locul lui Dan Tudorache

Conform declarației sale de avere, Bucura deține, împreună cu soția, un teren intravilan, două terenuri extravilane și un apartament cumpărat în urmă cu doi ani.

În rest, are bijuterii de 5.000 de euro, ceasuri de 25.000 de euro, dar și un cont la CEC, deschis în acest an, de 10.000 de euro. În plus, a vândut de curând o casă cu 100.000 de euro.

Conform declarației de avere, Bucura a împrumutat de la o familie în urmă cu doi ani cu suma de 55.300 de euro, bani pe care trebuie să-i dea înapoi peste opt ani.

Jurnalistul a declarat că în ultimul an a câștigat 18.000 de lei din venituri nete din salarii, iar 3.750 de euro i-au intrat în conturi din închirierea unui apartament.

Dragomir a vândut o vilă cu 4 milioane de euro

Născut la Bălcești, Dumitru Dragomir are 74 de ani și nu este la prima legătură cu politica românească. A fost deputat din partea Partidului România Mare, chiar dacă fusese momit la aceea vreme și de PSD.

Dumitru Dragomir | Foto: Hepta

Acum, candidează pentru un post în Consiliul Local al Municipiului București, din partea PSD.

“Oracolul de la Bălcești”, cum este poreclit Mitică Dragomir, deține o vilă și un apartament de două camere. Plus bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 100.000 de euro. Și depozite bancare de 218.000 de lei și 210.000 de euro.

Dumitru Dragomir, fost şef al LPF, a dezvăluit cum a plecat, în comunism, de la “coada vacii” şi de la “o coajă de pâine şi o eugenie”, ajungând la perioada în care câştiga şi câte 100.000 de lei la o deplasare în străinătate. Iar în mai anul acesta, a dat un adevărat tun financiar, după ce-a vândut o vilă cu 3,9 milioane de euro și un alt imobil în Voluntari, cu 110.000 de euro!

Mie nu îmi place să pierd, ca să ne înțelegem de la început. Cred că nu m-ați luat de la sport, ci de la faptul că fac cel mai frumos bloc din Capitală la această oră, unul dintre cele mai frumoase din țară. Dumitru Dragomir, candidat PSD la CGMB, la anunțarea candidaturii:

Ajuns la 74 de ani, Mitică are și o pensie pe măsură, una cumulată din trei surse – în total, 206.400 de lei pe an (echivalentul a aproape 43.000 de euro).

Pe lângă sursele de venit trecute în declarație, Dragomir mai câștigă din afacerile derulate în domeniile hotelier, imobiliar şi alimentaţie publică, conduse, oficial, de fiul său, Bogdan.

180.000 de lei pe an încasează Dumitru Dragomir în urma închirierii unui apartament pe care îl deține în București.

Iordănescu are 10 terenuri, 5 case și două milioane de euro în bancă

Un alt personaj extrem de cunoscut în lumea fotbalului, dar și în politica românească este Anghel Iordănescu. Fotbalist și antrenor excepțional, acesta s-a reorientat către politică, după ce-a renunțat la sportul-rege.

În vârstă de 70 de ani, Iordănescu a candidat pentru prima dată pe listele PSD în 2004, la Senatul României, în județul Ilfov, iar acum, în baza prieteniei pe care o are cu Florentin Pandele, candidează din nou din partea Partidului Social Democrat, pentru un post în Consiliul Local al Municipiului București.

Stadionul din Voluntari poartă numele lui Anghel Iordănescu | FOTO: GSP

Performanțele financiare ale “Generalul” sunt pe măsura celor fotbalistice.

Conform declarației de avere, deține nu mai puțin de 10 terenuri intravilane, în total de 97.700 de metri pătrați. În Ștefănești, Jilava, Corbeanca sau Breaza. Dar și alte 4 case de locuit și una de vacanță, la Breaza. Iordănescu mai are un Land Rover, dar și bijuterii de 10.000 de euro.

Dacă Dumitru Dragomir a vândut în ultimul an două imobile în valoare de 4 milioane de euro, Iordănescu nu se poate lăuda cu astfel de tranzacții.

A vândut și el o casă cu teren din Snagov, dar cu numai 185.000 de euro. În schimb, la depozite bancare stă cel mai bine! Are 3,65 de milioane de lei, 1,1 milioane de euro și 130.000 de dolari. Totalul? Aproape 10 milioane de lei, mai exact 9.585.000 de lei (echivalentul a două milioane de euro).

Iordănescu încasează pensii din două locuri, câte 60.000 de lei pe an de la fiecare. O pensie de la Parlamentul României și una de la Ministerul Apărării Naționale.

24.000 de euro pe an încasează Anghel Iordănescu în urma închirierii unui apartament pe care îl deține în București.

Elisabeta Lipă trăiește din salariu și renta viageră

Multiplă campioană olimpică la canotaj, cu 5 medalii de aur, Elisabeta Lipă este, în acest moment, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj și vicepreședinta Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Și Lipă candidează pentru un post în Consiliul General al Municipiului București din partea PSD, ca Mitică Dragomir și Anghel Iordănescu.

Declarația de avere a fostei canotoare este una subțire, aceasta deținând, alături de soțul ei, un teren agricol în Afumați, dar și un teren forestier în Voluntari. Mai mult, Lipă are două apartamente în București, dar și o vilă în Voluntari.

Elisabeta Lipă a fost ministru al tineretului și sportului și șefa clubului Dinamo | FOTO: HEPTA

În vârstă de 55 de ani și declarată, în anul 2000, de către Federația Internațională de Canotaj, cea mai bună canotoare a secolului al XX-lea, Lipă încasează un salariu anual de 62.940 de lei de la Federația Română de Canotaj, dar și o rentă viageră din partea Ministerului Tineretului și Sportului în valoare de aproape 200.000 de lei pe an. Aproximativ 55.000 de euro!

