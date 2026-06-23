Creatorul unor mărci renumite

Biofarm, producătorul autohton cu o tradiție de peste 100 de ani și creatorul unor mărci renumite, precum Carmol, Bixtonim, Triferment, Colebil, Cavit și Anghirol, își schimbă acționariatul majoritar.

Gigantul polonez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma a preluat controlul companiei în urma unei tranzacții estimate la aproximativ 260 de milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Preluarea s-a concretizat prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară derulată pe Bursa de Valori București (BVB), operațiune aprobată anterior de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Investitorii instituționali majoritari ai Biofarm, fondurile de investiții Longshield Investment Group (fostul SIF Muntenia) și Lion Capital (fostul SIF Banat-Crișana), care controlau împreună peste 88,4% din capitalul social al producătorului, și-au subscris integral acțiunile în cadrul acestei oferte.

O istorie de peste 100 de ani trece într-o nouă eră

Înființată în anul 1921, Biofarm reprezintă unul dintre reperele rezistenței industriale românești. De-a lungul deceniilor, compania a devenit cel mai important producător local de capsule gelatinoase moi și ocupă un loc de top în rândul producătorilor de soluții și suspensii pentru administrare orală.

Branduri precum Carmol (folosit tradițional pentru fricțiuni), Bixtonim (un pilon pe piața picăturilor nazale) sau Colebil (renumitul adjuvant digestiv) au trecut testul timpului, rămânând în topul preferințelor pacienților din România și după Revoluție.

Tranzacția vine pe fondul unei perioade financiare excelente pentru Biofarm. În anul 2025, compania românească raportase o cifră de afaceri de 319,3 milioane de lei (aproximativ 64 de milioane de euro), în creștere cu 11% față de anul precedent, și un profit net de peste 100 de milioane de lei, înregistrând un salt de 35%.

Cine este Polpharma, noul proprietar al brandurilor legendare

Cumpărătorul, grupul Polpharma, este liderul indiscutabil al pieței farmaceutice din Polonia și unul dintre cei mai puternici jucători regionali din Europa Centrală și de Est.

Compania a fost înființată în anul 1935 în Gdansk și este deținută de miliardarul polonez Jerzy Starak. Firma generază afaceri anuale de peste 1,1 miliarde de euro și are o echipă de aproximativ 5.600 de angajați la nivel global.

Odată cu preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către grupul polonez, există posibilitatea ca Biofarm să fie delistată de la Bursa de Valori București, în cazul în care Polpharma va depăși pragul de 95% din totalul acțiunilor, controlând și restul de titluri deținute în prezent de investitori individuali (persoane fizice).

Românii au cumpărat medicamente de 7,5 miliarde de euro în 2025

Consumul de medicamente a scăzut în România pentru al doilea an consecutiv. Cu toate acestea, piaţa farmaceutică din țara noastră, calculată după valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienţi prin farmacii şi spitale, a crescut în 2025 cu 10% faţă de 2024.

Valoarea pieței farmaceutice a ajuns la 37,5 miliarde de lei, circa 7,5 miliarde de euro, arată datele companiei de cercetare Cegedim, prezentate în raportul financiar al companiei Antibiotice Iaşi, care a fost citat de publicația 360 medical. Potrivit acelorași informații, în ultimii şapte ani, valoarea pieţei de medicamente din România a crescut de peste două ori, fiind de 3,4 miliarde de euro în 2018.

În schimb, consumul de medicamente a scăzut în 2025 pentru al doilea an la rând, cu 1,5%, la 699,5 milioane de cutii, de la 710 milioane de cutii. În 2024, volumul medicamentelor eliberate în România scăzuse cu 1,7%, de la 722 milioane de cutii în 2023.







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