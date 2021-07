„Atentie la valurile de caldură, căldura extremă este cea mai periculoasă formă de vreme extrema. În SUA, căldura extremă ucide anual mult mai mulţi oameni decât urganele sau alte dezastre naturale”, scrie Octavian Jurma, pe Facebook, unde distribuie un articol din publicaţia Scientific American.



„Când corpul uman se supraîncălzeşte are loc un proces rapid de deshidratare prin transpiratie datorita efortului de a menţine temperatura constantă. Deshidratarea duce la „ingrosarea” sangelui si mareste efortul inimii”, arată Octavian Jurma.

Dacă stresul termic depăşeşte capacitatea de termoreglare a organismului se ajunge la epuizare termica (heat exhaustion) caracterizată de greaţă, crampe şi ameteala si mai apoi la şoc sau atac termic (heat stroke), care poate produce delir, piele fierbinte şi uscata si lesin. În cazuri extreme socul termic poate produce deces. Octavian Jurma:

„Deshidratarea în timpul valurilor de căldură poate duce la afectarea severă a rinichilor în doar câteva ore mai ales la cei care fac efort susţinut (muncitori, atleti etc) în perioadele cu caldură potential patogena. Păziti-vă de caldură în timpul perioadelor de caniculă (staţi în umbra, intrati in spaţii cu aer conditionat când simtiti ca v-ati supraincalzit, etc) şi hidratati-vă regulat în timpul zilei nu doar dimineata si seara (nota: lichidele indulcite nu hidratateaza)”, mai spune Octavian Jurma.

Mihai Huştiu, meteorologul de serviciu al ANM, spune că valul de căldură prezent în mare parte din ţară se va prelungi până luni, 2 august, iar temperaturile resimţite vor depăşi 45 de grade.



Citeşte şi:

Valeriu Gheorghiță: „Foarte probabil, din septembrie vom administra doza trei”. Ce categorii au prioritate

David Popovici s-a calificat într-o nouă semifinală la Jocurile Olimpice. Al optulea timp la 100 de metri liber

PARTENERI - GSP.RO Momentul în care frumoasa Maria a fost cerută în căsătorie de antrenor, după ce a fost eliminată de la Jocurile Olimpice: „Te măriți cu mine? Te rog”

Playtech.ro BREAKING: Ce a descoperit Marian Vanghelie în telefonul Oanei Mizil. E motivul pentru care a bătut-o

Observatornews.ro Un copil de un an din Bihor a murit după ce s-a înecat cu o bomboană. Familia a luat la bătaie echipajul SMURD

HOROSCOP Horoscop 27 iulie 2021. Săgetătorii au parte de o nouă etapă de reconfigurare a relațiilor de familie

Știrileprotv.ro Un bucureștean cu HIV eliberat din închisoare, cu grade de colonel tatuate pe umeri, a mușcat un polițist: ”Astea sunt grade?”. ”Am mâncat 10 ca voi în pușcărie!”

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE (Publicitate) CONCURS - Câștigă două bilete la UNTOLD