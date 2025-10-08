Potrivit ANM, intervalul de valabilitate pentru avertizarea de cod roșu este 15.00 – 18.00.

„Va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-

au acumulat cantități de 50-70 l/mp”, au explicat meteorologii ANM.

Lista localităților vizate de avertizarea meteo nowcasting cod roșu:

Județul Constanța: Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu.

Județul Constanța, precum și alte județe din zona de sud-est a țării se află sub o avertizare generală de tip cod roșu de ploi puternice, de până la 140 l/mp, din cauza unui ciclon mediteranean care a ajuns și în țara noastră, după ce a provocat distrugeri și în alte țări precum Bulgaria, Serbia și Grecia.

Inițial, meteorologii ANM au exclus București și județul Ilfov din zona afectată de codul roșu, însă ulterior și Capitala a fost inclusă. Autoritățile au închis școlile în București și Ilfov, precum și în celelalte județe lovite de fenomenele meteo extreme.

Ciclonul Barbara a adus precipitații de peste 140 de l/mp în unele zone din țară, care au și fost inundate, precum Slobozia, în Ialomița, dar și localități din județul Constanța, aflate acum, din nou, sub incidența codului roșu de ploi puternice.