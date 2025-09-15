Unul dintre zborurile neautorizate, toate aparținând aviației generale, a necesitat interceptarea de către avioane de vânătoare NORAD.

În ultimele luni au avut loc mai multe încălcări ale spațiului aerian restricționat deasupra Bedminster, New Jersey, când Trump se află la clubul său de golf. Oficialii militari avertizează că aceste încălcări pun în pericol securitatea națională și siguranța prezidențială, iar noile incidente amplifică temerile privind vulnerabilitățile existente.

Forțele Aeriene americane au anunțat că, sâmbătă și duminică, șase avioane de aviație generală au încălcat spațiul aerian restricționat deasupra Bedminster, New Jersey. Două incidente au avut loc sâmbătă, iar unul, la ora 13:55, a necesitat interceptarea de către avioane NORAD, după folosirea de rachete de semnalizare pentru a atrage atenția pilotului.

Comunicatul a precizat că rachetele de semnalizare, posibil vizibile publicului, au fost folosite cu maximă atenție pentru siguranța avionului interceptat și a celor de la sol. Alte patru încălcări ale restricției de zbor au fost detectate duminică.

Piloților de aviație generală li s-a reamintit că respectarea procedurilor TFR este obligatorie, inclusiv verificarea NOTAM-urilor FAA înainte de fiecare zbor. NORAD utilizează o rețea de apărare stratificată cu radare, sateliți și avioane de vânătoare pentru a identifica și contracara potențiale amenințări.

Pe 6 iulie, 11 avioane private au încălcat restricțiile temporare de spațiu aerian deasupra clubului de golf al lui Trump din Bedminster. Unele au fost interceptate de F-16, care au executat manevre „headbutt” pentru a atrage atenția piloților.

