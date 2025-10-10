Prăbușirea a avut loc după o aterizare eșuată. Autoritățile au declarat că „Avionul s-a prăbușit într-o zonă nelocuită. Aeronava nu era înarmată”. Acest lucru sugerează că nu au existat victime la sol sau pagube materiale semnificative.

MiG-31 este un avion de vânătoare-interceptor biplace, originar din era sovietică. Deși vechi, a fost constant modernizat. Rusia folosește acest tip de aeronavă pentru a ataca Ucraina, inclusiv cu rachete hipersonice Kinzhal.

În ianuarie 2024, un avion rus s-a prăbușit, ucigând toți pasagerii, inclusiv prizonieri. Inițial, publicația Ukrainskaia Pravda, citând o sursă din forțele armate ucrainene, susținea că avionul transporta rachete și că prăbușirea ar fi fost rezultatul unei acțiuni a militarilor ucraineni, afirmație ulterior eliminată.

