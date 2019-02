„Avem, har Domnului, destule persoane cu dizabilităţi în România, chiar mult prea multe”, spunea, atunci, Victor Ciorbea.



Dincolo de nepotrivita expresie, cei care mă cunosc știu că, în întreaga mea activitate, fie publică, fie privată, raporturile mele cu persoanele cu dizabilități au fost și sunt guvernate de respect, sprijin și înțelegere față de această categorie vulnerabilă pentru care voi continua să intervin cu toate mijloacele legale pe care le am la dispoziție ca Avocat al Poporului.

„Ținând cont de activitatea extinsă a instituției Avocatul Poporului în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, îmi exprim regretul sincer pentru formula, nu cea mai potrivită, care s-a strecurat în declarația din data de 21 februarie 2019. Pe această cale, îmi prezint scuze, în mod public, față de toate persoanele care s-au simțit lezate de expresia folosită, de fapt, un regionalism care are o cu totul altă semnificație, și dau asigurări că instituția Avocatul Poporului va continua să se implice activ în respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și să intervină în toate cazurile în care acestea sunt lezate.

Acesta a explicat și contextul declarației sale, dar și cum acționează instituția în beneficiul persoanelor cu dizabilități. Astfel, potrivit lui Victor Ciorbea, fost vorba l-a constituit o enumerare a domeniilor de activitate ale instituției Avocatul Poporului, unde a inclus și Domeniul dedicat protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, care efectuează vizite în instituțiile unde se află persoane cu dizabilități, iar ceea ce a dorit să accentuez era, de fapt, importanța acestor domenii și bogata cazuistică cu care se adresează această categorie de persoane instituției, a transmis Avocatul Poporului, prin intermediul unui comunicat.

Ca urmare a petițiilor primite, a audiențelor acordate ori a sesizărilor din oficiu, s-au făcut, de fiecare dată, demersuri la autoritățile competente ori, în anumite situații, au fost efectuate anchete sau vizite la instituțiile reclamate.

„De asemenea, am participat la acțiuni de promovare și protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități, luând parte activ la toate manifestările publice având ca temă drepturile persoanelor cu dizabilități: conferințe, mese rotunde, invitații ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului.

În cursul anului 2018, am emis Ordinul nr. 85 al Avocatului Poporului, din 23 mai 2018, privind măsurile în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la sediile Birourilor Teritoriale ale instituției. La finele anului trecut, am purtat discuții cu Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, una dintre temele importante abordate fiind cea a incluziunii persoanelor cu dizabilități. Totodată, am participat, la invitația Ambasadei Statelor Unite ale Americii, la un seminar cu tema Ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu dizabilități”, se arată în comunicat.