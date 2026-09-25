Copil de 13 ani pe trotinetă, urmărit de o mașină de poliție într-un cartier din Constanța. Momentul a fost filmat

Un copil pe trotinetă a fost urmărit de poliție, în Constanța. Acțiunea a fost filmată joi seară, 24 septembrie 2026, în cartierul Tomis Plus din Constanța.

Polițiștii Secției 2 din Constanța au intervenit, pe 24 septembrie, pe strada Madrid, după ce mai multe persoane au tulburat ordinea și liniștea publică.

Cei implicați, care se deplasau pe trotinete electrice, nu au respectat solicitările legale și au fugit. În urma intervenției a fost identificat un minor de 13 ani.

„În cursul zilei de ieri, 24 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane tulbură ordinea și liniștea publică, pe strada Madrid din municipiul Constanța.

La vederea echipajului, persoanele în cauză, care se deplasau pe trotinete electrice, au ignorat solicitările legale ale forțelor de ordine și au fugit în direcții diferite.