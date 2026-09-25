Un șofer în vârstă de 22 de ani a fost răpit de la volan de bărbați deghizați în uniformele trupelor speciale ale poliției, în Schwaig, lângă Nürnberg, Germania, după ce l-au oprit în trafic. Atacatorii l-au ținut ostatic timp de câteva ore și i-au furat un Mercedes-Maybach GLS 400 D 4Matic de peste 200.000 de euro, potrivit unui comunicat al poliției.

Șofer răpit de falși polițiști în Germania

Răpire în trafic, în noaptea de marți spre miercuri în Schwaig, lângă Nürnberg, Germania, după ce un șofer în vârstă de 22 de ani a fost oprit de persoane care s-au dat drept polițiști.

Atacatorii, îmbrăcați în uniformele trupelor speciale, l-au ținut ostatic timp de mai multe ore și i-au furat apoi autoturismul de lux, un Mercedes-Maybach.

Poliția judiciară din Schwabach investighează cazul ca răpire în scop de șantaj și lipsire de libertate și face apel la populație pentru identificarea suspecților.

Oprire falsă în trafic cu un panou luminos pe care scria „Urmați Poliția”

Potrivit Inspectoratului de Poliție din Franconia Mijlocie, tânărul circula marți seară, în jurul orei 23:00, pe strada Am Bahndamm, în localitatea Schwaig, la volanul unui Mercedes-Maybach GLS 400 D 4Matic de culoare verde smarald. Un Volkswagen T5 sau T6 de culoare gri s-a poziționat în fața mașinii și i-a cerut șoferului să oprească, folosind un panou LED luminos pe care apărea mesajul „Polizei folgen” („Urmați Poliția”).

Când tânărul a oprit și a coborât din mașină, trei bărbați îmbrăcați în uniforme asemănătoare celor purtate de trupele speciale SEK au intervenit. Aceștia s-au prezentat drept anchetatori ai Poliției Criminale din landul Bavaria și i-au pus cătușe șoferului, după care l-au urcat în microbuzul Volkswagen. Bolidul Mercedes-Maybach de peste 200.000 de euro a rămas inițial pe marginea drumului, însă la o verificare ulterioară mașina dispăruse.

A fost ținut ostatic timp de mai multe ore

Răpitorii au mers aproximativ 20 de minute cu victima în direcția Leinburg-Diepersdorf.

Acolo, tânărul a fost dus într-un apartament a cărui locație nu este cunoscută și a fost ținut captiv timp de mai multe ore. În jurul orei 4:30 dimineața, unul dintre atacatori l-a transportat cu un autoturism de culoare închisă, înmatriculat în Stuttgart, până în Diepersdorf, unde l-a abandonat în zona „Am Rangen”, după care a fugit.

Victima a cerut imediat ajutor unui trecător, care a alertat autoritățile. Anchetatorii spun că motivele răpirii sunt, deocamdată, necunoscute. Potrivit informațiilor existente până în prezent, nu există indicii că victima ar fi avut vreo legătură anterioară cu suspecții. Dosarul este instrumentat de compartimentul specializat al Poliției Judiciare din Schwabach, care cercetează faptele pentru răpire, răpire în scop de șantaj și lipsire de libertate.

Poliția caută martori și mașina furată

Anchetatorii solicită acum ajutorul populației pentru identificarea suspecților și a vehiculelor folosite în timpul răpirii. Poliția încearcă să afle:

cine a observat marți, în jurul orei 23:00, activități suspecte pe strada „Am Bahndamm” din Schwaig;

cine a văzut un Volkswagen T5 sau T6 gri cu numere parțiale N-VN sau N-NV;

cine poate oferi informații despre autoturismul de culoare închisă, cu număr de înmatriculare din Stuttgart (S-...), observat în Diepersdorf în jurul orei 4:30;

unde se află Mercedes-Maybach-ul verde smarald, care avea o capotă aurie distinctivă.