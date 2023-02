Videoclipul copleșitor, difuzat pe 5 februarie, arată cum un salvator scoate un nou-născut de sub moloz, la scurt timp după cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria. Bărbatul strigă: „Dați-mi o pătură!”, apoi predă bebelușul echipelor medicale.

Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

După ce blocul cu patru etaje în care locuia familia s-a prăbușit, rudele au căutat părinții îngropați ai micuței și pe cei patru frățiori.

„Am auzit un scâncet și am săpat cu mâinile goale sub ruine. Așa am găsit-o”, a povestit Khalil Sawadi, una dintre rudele rămase în viață.

„Am tăiat cordonul ombilical cu un cuțit”

Afraa a născut copilul sub dărâmături, la șapte ore după dezastru. A murit când a auzit prima respirație a Ayei. Nou-născutul era încă legat prin cordonul ombilical când a fost găsit.

Khalil Sawadi a continuat: „Am tăiat cordonul ombilical cu un cuțit și vărul meu a dus copilul la spital”.

Recomandări De ce sunt mai vulnerabile la cutremur clădirile cu magazine la parter? Un inginer român explică la ce trebuie să fim atenți într-un apartament

Pe lângă mama moartă și copilul în viață, au fost găsite cadavrele tatălui, Abdullah, ale fraților și al unei mătuși. În total, 20 dintre rudele Ayei au murit în acea clădire.

Bunicul Turki, care locuia într-un alt cartier din Jindiris, este singurul care a supraviețuit. El a declarat, pentru Bild, cu lacrimi în ochi: „Fiul meu Abdullah era foarte fericit de sarcina soției sale. Dar acum nu-și va putea vedea fiica crescând”.

„A fost internată cu membrele degerate”

Când Aya a ajuns la spital, membrele ei mici deveniseră deja albastre de la frig.

„Cu doar câteva minute dacă s-ar fi întârziat, copilul ar fi murit. A fost internată cu membrele degerate și tensiunea arterială scăzută”, a explicat medicul Hani Maruf, de la spitalul Afrin.

„I-am acordat primul ajutor și i-am făcut perfuzii. Avea coastele fisurate”, a mai spus doctorul.

Starea nou-născutului de 3,175 kilograme este acum stabilă. Aya a fost plasată într-un incubator.

Părinții și frații Ayei au fugit de cutremurul din Dier ez-Zor, estul Siriei, după ce teroriștii ISIS au capturat orașul sirian, în 2014.

Mama și tatăl și-au putut permite un apartament în casa prăbușită acum și și-au construit o nouă viață. Fetița a primit numele de la angajații spitalului. Aya înseamnă „miracol”.

