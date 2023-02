În videoclipul publicat de un jurnalist sirian pe Twitter se vede momentul în care un bărbat iese cu bebelușul salvat de sub mormanul de moloz și îl predă echipajelor de salvare.

Potrivit acestuia, imaginile sunt filmate în Jindires, în guvernoratul Alep, la granița cu Turcia, una dintre zonele cele mai afectate de cutremurul care a ucis mii de oameni.

Femeia care a născut sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite nu a supraviețuit. „Ea l-a protejat pe cel mic cu propriul trup, până în ultima clipă”, notează portalul Al Balad.

Nou-născutul a fost transportat la spital și trăiește.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

The moment a child was born ? His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW