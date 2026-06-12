„A început războiul și totul s-a oprit”

Imaginile cu Ayoub Junaid arată situația dificilă a multor copii cu deficiențe de vedere din Fâșia Gaza care, din cauza blocadei impuse de Israel și a distrugerilor provocate de război, nu au putut beneficia de consultații oftalmologice, lentile de corecție sau intervenții chirurgicale, relatează The Guardian.

După ce clipul a fost vizionat de zeci de milioane de oameni, Ayoub a primit o pereche nouă de ochelari. Această veste bună însă nu rezolvă problema de fond, deoarece el are nevoie urgentă de o operație.

This Palestinian boy in Gaza broke down in tears after his glasses were damaged. Amid Israels genocidal war on Gaza and blockade on the entry of supplies, it may be impossible for him to replace the glasses. pic.twitter.com/ZjU3N499qA — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 2, 2026

Mama lui Ayoub, Eman Junaid, în vârstă de 30 de ani, strămutată în zona portului din orașul Gaza, a declarat că problemele fiului ei au început când acesta avea doi ani.

„Ayoub suferă de o miopie foarte severă, apărută în urma unui episod febril puternic”, spune ea. Un medic i-a spus atunci mamei că vederea lui Ayoub se va îmbunătăți treptat pe măsură ce va crește, însă s-a întâmplat exact invers – dioptriile de care are nevoie au crescut, iar lentilele necesare acum nu se găsesc în Gaza.

„Ne pregăteam să călătorim pentru tratament, dar a început războiul și totul s-a oprit”, adaugă ea.

Nu aleargă, nu sare și nu se mișcă liber

Ayoub iese rar din cort, spune mama lui. Atunci când vrea să se joace cu frații săi sau cu alți copii, își ține ochelarii cu grijă și se deplasează extrem de precaut.. Nu aleargă, nu sare și nu se mișcă liber. Medicii au avertizat familia să nu-l lase să facă activități solicitante, deoarece orice căzătură sau lovitură i-ar putea afecta și mai mult retina.

Ayoub obișnuia să o întrebe pe mama lui de ce este diferit de ceilalți copii: „De ce ceilalți copii nu poartă ochelari ca mine? De ce nu mă pot mișca la fel ca ei? De ce nu pot merge la școală ca ei?”

„La sfârșitul lunii aprilie, în timp ce mergea cu un membru al familiei pe un drum plin de dărâmături, a căzut și s-a lovit la față, spărgându-și ochelarii”, povestește mama lui.

„A izbucnit în lacrimi, s-a tăvălit pe jos și a încercat cu disperare să adune bucățile pentru a-i reface. Pentru Ayoub, acei ochelari însemnau totul. Chiar și cu ei, nu vede clar și adesea trebuie să țină obiectele la doar câțiva centimetri de față. Însă fără ei, abia se poate deplasa.”

Lentilele deteriorate nu au mai putut fi salvate

Familia spune că perioada în care Ayoub a stat fără ochelari a fost deosebit de chinuitoare. Timp de trei sau patru zile, el aproape că nu a ieșit dintr-un colț al cortului și nu se putea mișca fără ajutor. Când încerca să meargă singur, se apropia foarte mult de pământ, ducându-și ochii aproape de sol în încercarea de a distinge mediul înconjurător.

Rudele au povestit că au încercat în repetate rânduri să îi repare ochelarii, dar lentilele deteriorate nu au mai putut fi salvate.

„Videoclipul pe care l-am distribuit a fost filmat după ce am ajuns la cort”, spune mama lui. „Pe stradă plângea și mai tare și spunea că vrea să își repare ochelarii pentru că nu vede fără ei. După ce videoclipul s-a răspândit, donatorii ne-au ajutat și am reușit să obținem o pereche nouă de ochelari, dar tot nu sunt dioptriile exacte de care are el nevoie.”

Potrivit familiei, starea emoțională a lui Ayoub dă semne de îmbunătățire. În ultimele zile, a părut mai dispus să interacționeze cu vizitatorii și cu cei care îi oferă sprijin. Deși schimbarea este una modestă, familia spune că le-a adus un sentiment de ușurare și speranță.

Războiul a devastat serviciile medicale

Oficialii din domeniul sănătății din Gaza afirmă că războiul a devastat serviciile de îngrijire oftalmologică, lăsând mii de pacienți cu deficiențe de vedere fără tratament, pe fondul penuriei severe de echipamente medicale și consumabile chirurgicale.

Spitalelor le lipsesc dotări esențiale, inclusiv microscoape chirurgicale și aparate folosite în operațiile de cataractă. Oficialii spun că peste 2.800 de pacienți așteaptă în prezent doar pentru operația de cataractă, în timp ce numărul total de proceduri oftalmologice amânate – inclusiv transplanturi de cornee, operații de glaucom și chirurgie reconstructivă – depășește 4.000 de cazuri.

În plus, bombardamentele din jurul unităților medicale au forțat închiderea temporară a Spitalului Oftalmologic Guvernamental din orașul Gaza, singurul centru public de îngrijire oftalmologică din teritoriu.

„Situația actuală arată clar o penurie de consumabilele medicale și instrumentele chirurgicale”, spune dr. Hussam Dawoud, consultant principal în oftalmologie și chirurgie oculară și director al spitalului. „În prezent, oferim servicii la aproximativ 60% din capacitatea pe care o aveam înainte de război. Principalul motiv este că Israelul blochează intrarea echipamentelor medicale și a instrumentelor chirurgicale.”

De asemenea, medicii au raportat o creștere bruscă a infecțiilor corneene severe, pe care le pun pe seama condițiilor de trai supraaglomerate, a igienei precare și a accesului limitat la medicamente, unii pacienți suferind pierderi permanente de vedere.

4.000 de copii au nevoie urgentă de evacuare medicală

Conform celor mai recente date ale oficialilor din domeniul sănătății din Gaza, se estimează că 4.000 de copii au nevoie urgentă de evacuare medicală.

„Un copil care își rupe ochelarii poate rămâne practic orb pentru o perioadă lungă de timp, deoarece ochelarii de schimb sunt imposibil de găsit”, spune dr. Irdi Memaj, chirurg care lucrează în Gaza în cadrul organizației umanitare Emergency.

„Aproximativ 40% dintre pacienții tratați la clinica noastră din al-Qarara sunt copii sub 14 ani. Una dintre cele mai recente îngrijorări a fost legată de invaziile de paraziți și șobolani, existând numeroase raportări despre copii mușcați de rozătoare în timp ce dormeau.”

Contactat de The Guardian, Coordonatorul Activităților Guvernamentale în Teritorii din cadrul Ministerului Apărării din Israel a respins acuzațiile privind restricțiile impuse în Gaza. „Israelul acționează pentru a permite și a facilita intrarea tuturor echipamentelor medicale necesare și continuă să permită intrarea în Gaza a camioanelor care transportă provizii medicale, fără nicio restricție cantitativă”, a declarat instituția.

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