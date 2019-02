Bădulescu: „Revocarea mea, parte a unui joc politic în care Gabriela Firea este miza. Am fost amenințat că imaginea mea publică va fi tăvălită. Viața mea în PSD este o chestiune de zile”

„La acest moment, este un consilier general PSD, acolit al miliției spirituale, care își dorește acest lucru (revocarea din funcție a viceprimarului Bădulescu, n.r.) și care aleargă prin Primăria Capitalei și apelează la mila consilierilor generali de a susține acest proiect. (…) Consilierii generali nu-și doresc acest lucru, pentru că, pe lângă ieșirile mele, uneori atipice, dar din construcția mea, cunosc și ceea ce am făcut pentru București, iar dumneavoastră, presa, ați fost alături de mine și știți că niciodată nu am fost departe de problemele Bucureștiului', a declarat Aurelian Bădulescu vineri, la primărie, întrebat de jurnaliști despre ședința extraordinară care va avea loc săptămâna viitoare pentru dezbaterea proiectului privind revocarea lui din funcția de viceprimar.

El afirmă că prezența primarului sectorului 6 și președintele interimar al PSD București, Gabriel Mutu, la ședința de ieri a Consiliului General a fost „pe fondul unei disperări', iar revocarea lui din funcția de viceprimar face parte dintr-un joc politic în care miza este Gabriela Firea.

Bădulescu adăugat că, dacă va fi nevoie, se va sacrifica pentru primarul general, însă ceea ce se întâmplă, și anume slăbirea primarului general, este ceva impus de „miliția spirituală', o luptă a lui Liviu Dragnea, un președinte al unui partid care îi servește intereselor lui.

Întrebat dacă își va da demisia din partid dacă va fi revocat din funcție în urma voturilor consilierilor generali, Bădulescu a spus că zilele sale în PSD sunt numărate, însă nu pentru că va pleca el din partid, ci că va fi dat afară.

Va vedea, însă, dacă se va orienta către alt partid sau nu.

De asemenea, viceprimarul a spus că a fost amenințat că „mâna lor este lungă', iar imaginea sa publicăva fi „tăvălită'.

„Pentru fiecare etapă în care milița spirituală va acționa împotriva mea, voi avea câte un răspuns și voi justifica acțiunea mea și acțiunile dumnealor. Este un moment de disperare al lor pentru a-mi închide gura. Am fost amenințat punctual că mâna lor este lungă, inclusiv în presă, iar ceea ce urmează să mi se întâmple va ține inclusiv de tăvălirea imaginii publice. (…) 2019 nu mai este un an al brutalității fizice, este un an al degradării personale prin intermediul unor chestiuni de presă plătite sau anticipate. La momentul la care am primit acele amenințări, am înțeles să și formulez o plângere penală, cu care am investit în instituțiile statului', a spus Bădulescu.

PSD Bucureşti a decis, miercuri seară, retragerea sprijinului politic lui Aurelian Bădulescu pentru funcţia de viceprimar al Capitalei. Noul lider al filialei, Gabriel Mutu, renunţă, astfel, la oamenii primarului Gabriela Firea, la Primăria Capitalei.

Potrivit lui Mutu, PSD Bucureşti a luat decizia retragerii sprijinului politic lui Bădulescu pentru că nu înţelege că a fi membru de partid înseamnă respectarea deciziilor unei majorităţi din formaţiunea politică.

În ședința Consiliului General al Municipiului București care a avut loc joi, proiectul de hotărâre privind revocarea lui Aurelian Bădulescu din funcția de viceprimar nu a intrat pe ordinea de zi, așa cum ar fi trebuit, întrucât nu avea raport de specialitate.

Consilierii generali ar urma să se întrunească săptămâna viitoare în ședință extraordinară pentru a dezbate acest proiect.

De altfel, ședința nu a fost lipsită de incidente. Într-o pauză, Bădulescu și Gabriel Mutu, aflat și el la ședința CGMB, au avut o discuție aprinsă, în urma căreia primarul Sectorului 6 l-ar fi lovit pe viceprimar cu o sticlă cu apă.