Mama a săpat cu mâinile goale prin moloz, ca să-și salveze fiul

Noaptea trecută, un atac masiv cu drone asupra orașului Zaporojie a distrus casa familiei Doroș. După explozie, tavanul s-a prăbușit, fiul de 7 ani, Makar, fiind prins sub dărâmături.

Disperată, mama copilului a început să sape cu mâinle goale prin moloz, însă micuțul Makar nu a mai putut fi salvat, scrie publicația locală glavcom.ua.

Prima care a reușit să iasă pe fereastră a fost fata cea mare a familiei. Tatăl, prins și el sub ruine, striga după ajutor. Femeia a ieșit din casă, dar locuința luase deja foc. Makar a fost transportat la spital cu răni grave, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Tatăl băiețelului a stat 3 ani în captivitate rusă

Tatăl copilului, care a petrecut trei ani în captivitate rusă după ce a apărat Mariupolul, a fost transportat la spital în stare critică.

A fost operat de urgență și se află în prezent în secția de reanimare.

Familia cumpărase locuința doar cu jumătate de an în urmă, imediat după ce tatăl s-a întors din prizonieratul rusesc și urma un proces de reabilitare.

Makar tocmai începuse școala, fiind elev în clasa I-a la Școala Gimnazială nr. 86 din Zaporojie. Fata cea mică a familiei se afla la vecini în momentul exploziei.

Kievul și alte regiuni din Ucraina, lăsate fără curent după bombardamentele Rusiei

Un atac de amploare al forțelor ruse a provocat, vineri dimineață, un incendiu într-un bloc de locuințe din centrul Kievului și a vizat mai multe obiective energetice din Ucraina, au anunțat oficiali ucraineni. Opt persoane au fost rănite în Capitală.

Ministrul energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că infrastructura energetică a fost ținta principală a atacurilor, iar echipele de intervenție „iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, potrivit Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că opt persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost internate în spital, și că orașul se confruntă cu pene de curent în mai multe cartiere.

Șeful administrației militare a Capitalei, Tymur Tkacenko, a precizat că Rusia a folosit atât drone, cât și rachete în atacul lansat după miezul nopții. Una dintre drone a lovit un bloc din cartierul central Pecersk, provocând incendii la etajele 6 și 7. Imagini publicate online arată apartamente în flăcări, în timp ce pompierii încearcă să stingă incendiul.

Zelenski: „Sectorul energetic trebuie protejat şi îl vom proteja”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunile Cernihiv, Sumî şi Poltava cu aproximativ 1.550 de lovituri, dintre care 160 şi-au atins ţinta.

El a spus că ţara este hotărâtă să îşi protejeze sectorul energetic şi că apărarea aeriană a reuşit să prevină o parte dintre atacurile potenţiale.

„Sunt doborât. Sectorul energetic trebuie protejat şi îl vom proteja”, a spus el într-o declaraţie.

Crăciunul trecut, jumătate de milion de gospodării au rămas fără încălzire în regiunea Harkov, la temperaturi de 3 grade Celsius.





