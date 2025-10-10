Drone și rachete rusești au lovit infrastructura energetică a Ucrainei

Un atac de amploare al forțelor ruse a provocat, vineri dimineață, un incendiu într-un bloc de locuințe din centrul Kievului și a vizat mai multe obiective energetice din Ucraina, au anunțat oficiali ucraineni. Opt persoane au fost rănite în Capitală. Atacuri cu drone și rachete au avut loc și în Zaporojie.

Ministrul energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că infrastructura energetică a fost ținta principală a atacurilor, iar echipele de intervenție „iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, potrivit Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că opt persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost internate în spital, și că orașul se confruntă cu pene de curent în mai multe cartiere.

Șeful administrației militare a Capitalei, Tymur Tkacenko, a precizat că Rusia a folosit atât drone, cât și rachete în atacul lansat după miezul nopții. Una dintre drone a lovit un bloc din cartierul central Pecersk, provocând incendii la etajele 6 și 7.

Imagini publicate online arată apartamente în flăcări, în timp ce pompierii încearcă să stingă incendiul.
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Recomandări
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Lovituri și în Zaporojie. Un băiat de 7 ani a murit în atac

În orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, mai multe ținte au fost lovite de drone, rănind trei persoane și declanșând cel puțin un incendiu într-o locuință, potrivit guvernatorului regional.

Conform lui Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale, un băiat de 7 ani a murit în atac.

Autoritățile ucrainene au anunțat că evaluarea pagubelor și lucrările de reconstrucție vor începe „imediat ce condițiile de siguranță o vor permite”.

Incendii puternice în Odesa, peste 30.000 de oameni au rămas fără curent electric

Cinci persoane au fost rănite, iar peste 30.000 de oameni au rămas fără curent electric, după ce orașul-port Ciornomorsk, regiunea Odesa, a fost atacat în noaptea de miercuri spre joi. Oficialii locali au raportat pagube la infrastructura civilă și la mai multe locuințe. Aproape întregul oraș a rămas fără curent electric.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că armata rusă a lansat 112 drone de diferite tipuri. Apărarea antiaeriană a distrus 87 dintre ele, dar 22 au lovit obiective în 12 locații din întreaga țară.

Zelenski acuză Moscova de faptul că vrea „să semene haosul” atacând instalaţii energetice odată cu venirea iernii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea „să semene haosul” în Ucraina prin multiplicarea atacurilor vizând infrastructuri energetice şi feroviare, care au antrenat apeluri la evacuarea familiilor cu copii, relatează AFP.

Odată cu apropierea iernii, Rusia a ţintit în ultimele săptămâni instalaţii electrice, de gaze sau feroviare în mai multe regiuni ale Ucrainei, alimentând temeri cu privire la o campanie similară celei din iernile precedente, când milioane de persoane au fost aruncate temporar în beznă şi au fost private de încălzire.

„Obiectivul Rusiei este să semene haos, să exercite o presiune psihologică asupra oamenilor lovind infrastructuri energetice şi feroviare”, a denunţat miercuri Zelenski, în faţa unui grup de jurnalişti.

O dovadă a acestor îngrijorări este faptul că primarii din două oraşe mari din est, situate în apropierea frontului, au cerut anumitor locuitori să evacueze din cauza intensificării atacurilor ruseşti.

Iarna trecută, bombardamente ruseşti au redus cu jumătate producţia naţională de gaze naturale în Ucraina

La Kramatorsk, ultimul mare oraş din Donbas aflat sub controlul Kievului, situat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului, Consiliul Municipal a ordonat joi o evacuare „imediată” a familiilor cu copii, în mai multe cartiere. Oraşul, care avea 150.000 de locuitori înaintea invaziei ruse la scară mare lansate în februarie 2022, mai avea doar 53.000 de locuitori în iulie.

Planul Uniunii Europene pentru a se folosi de banii înghețați ai Rusiei: 185 de miliarde de euro așteaptă să fie deblocate
Recomandări
Planul Uniunii Europene pentru a se folosi de banii înghețați ai Rusiei: 185 de miliarde de euro așteaptă să fie deblocate

La Sloviansk, alt oraş situat în Donbas aflat sub control ucrainean, primarul i-a sfătuit pe cei mai vulnerabili locuitori – copiii şi bătrânii – să plece, justificându-şi apelul prin atacuri neîncetate asupra sistemelor de încălzire. „Riscul este mare ca iarna să fie foarte grea”, a declarat pe reţele de socializare acest ales, Vadîm Lîah.

Volodimir Zelenski a denunţat „o presiune puternică a atacurilor ruseşti” asupra sectorului ucrainean al gazelor naturale, care ar putea obliga Kievul să crească importurile. Iarna trecută, bombardamente ruseşti au redus cu jumătate producţia naţională de gaze naturale în Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un român a înfuriat un întreg oraș spaniol, când a fost eliberat la două zile după ce a legat o bătrână cu propriii ciorapi și a jefuit-o
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
Elle.ro
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
gsp
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
GSP.RO
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
GSP.RO
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 13 octombrie - 10 noiembrie 2025. Început neobișnuit pentru ultima lună de toamnă
Știri România 08:25
Cum va fi vremea în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025. Început neobișnuit pentru ultima lună de toamnă
Un român a înfuriat un întreg oraș spaniol, când a fost eliberat la două zile după ce a legat o bătrână cu propriii ciorapi și a jefuit-o
Știri România 07:43
Un român a înfuriat un întreg oraș spaniol, când a fost eliberat la două zile după ce a legat o bătrână cu propriii ciorapi și a jefuit-o
Parteneri
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Adevarul.ro
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Stiri Mondene 09 oct.
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 oct.
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Parteneri
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
TVMania.ro
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
ObservatorNews.ro
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.ro
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Parteneri
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax.ro
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Cutremur în această seară în România! În ce zonă s-a produs
KanalD.ro
Cutremur în această seară în România! În ce zonă s-a produs

Politic

Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Diana Șoșoacă poate rămâne fără imunitate parlamentară: anunțul făcut de Roberta Metsola în plenul Parlamentului European
Politică 09 oct.
Diana Șoșoacă poate rămâne fără imunitate parlamentară: anunțul făcut de Roberta Metsola în plenul Parlamentului European
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită