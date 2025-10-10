Drone și rachete rusești au lovit infrastructura energetică a Ucrainei

Un atac de amploare al forțelor ruse a provocat, vineri dimineață, un incendiu într-un bloc de locuințe din centrul Kievului și a vizat mai multe obiective energetice din Ucraina, au anunțat oficiali ucraineni. Opt persoane au fost rănite în Capitală. Atacuri cu drone și rachete au avut loc și în Zaporojie.

Ministrul energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că infrastructura energetică a fost ținta principală a atacurilor, iar echipele de intervenție „iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, potrivit Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că opt persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost internate în spital, și că orașul se confruntă cu pene de curent în mai multe cartiere.

Șeful administrației militare a Capitalei, Tymur Tkacenko, a precizat că Rusia a folosit atât drone, cât și rachete în atacul lansat după miezul nopții. Una dintre drone a lovit un bloc din cartierul central Pecersk, provocând incendii la etajele 6 și 7.

Imagini publicate online arată apartamente în flăcări, în timp ce pompierii încearcă să stingă incendiul.

Lovituri și în Zaporojie. Un băiat de 7 ani a murit în atac

În orașul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, mai multe ținte au fost lovite de drone, rănind trei persoane și declanșând cel puțin un incendiu într-o locuință, potrivit guvernatorului regional.

Conform lui Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale, un băiat de 7 ani a murit în atac.

Autoritățile ucrainene au anunțat că evaluarea pagubelor și lucrările de reconstrucție vor începe „imediat ce condițiile de siguranță o vor permite”.

Incendii puternice în Odesa, peste 30.000 de oameni au rămas fără curent electric

Cinci persoane au fost rănite, iar peste 30.000 de oameni au rămas fără curent electric, după ce orașul-port Ciornomorsk, regiunea Odesa, a fost atacat în noaptea de miercuri spre joi. Oficialii locali au raportat pagube la infrastructura civilă și la mai multe locuințe. Aproape întregul oraș a rămas fără curent electric.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că armata rusă a lansat 112 drone de diferite tipuri. Apărarea antiaeriană a distrus 87 dintre ele, dar 22 au lovit obiective în 12 locații din întreaga țară.

Zelenski acuză Moscova de faptul că vrea „să semene haosul” atacând instalaţii energetice odată cu venirea iernii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia de faptul că vrea „să semene haosul” în Ucraina prin multiplicarea atacurilor vizând infrastructuri energetice şi feroviare, care au antrenat apeluri la evacuarea familiilor cu copii, relatează AFP.

Odată cu apropierea iernii, Rusia a ţintit în ultimele săptămâni instalaţii electrice, de gaze sau feroviare în mai multe regiuni ale Ucrainei, alimentând temeri cu privire la o campanie similară celei din iernile precedente, când milioane de persoane au fost aruncate temporar în beznă şi au fost private de încălzire.

„Obiectivul Rusiei este să semene haos, să exercite o presiune psihologică asupra oamenilor lovind infrastructuri energetice şi feroviare”, a denunţat miercuri Zelenski, în faţa unui grup de jurnalişti.

O dovadă a acestor îngrijorări este faptul că primarii din două oraşe mari din est, situate în apropierea frontului, au cerut anumitor locuitori să evacueze din cauza intensificării atacurilor ruseşti.

Iarna trecută, bombardamente ruseşti au redus cu jumătate producţia naţională de gaze naturale în Ucraina

La Kramatorsk, ultimul mare oraş din Donbas aflat sub controlul Kievului, situat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului, Consiliul Municipal a ordonat joi o evacuare „imediată” a familiilor cu copii, în mai multe cartiere. Oraşul, care avea 150.000 de locuitori înaintea invaziei ruse la scară mare lansate în februarie 2022, mai avea doar 53.000 de locuitori în iulie.

La Sloviansk, alt oraş situat în Donbas aflat sub control ucrainean, primarul i-a sfătuit pe cei mai vulnerabili locuitori – copiii şi bătrânii – să plece, justificându-şi apelul prin atacuri neîncetate asupra sistemelor de încălzire. „Riscul este mare ca iarna să fie foarte grea”, a declarat pe reţele de socializare acest ales, Vadîm Lîah.

Volodimir Zelenski a denunţat „o presiune puternică a atacurilor ruseşti” asupra sectorului ucrainean al gazelor naturale, care ar putea obliga Kievul să crească importurile. Iarna trecută, bombardamente ruseşti au redus cu jumătate producţia naţională de gaze naturale în Ucraina.

