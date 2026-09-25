O operațiune amplă de căutare desfășurată în județul Bacău s-a încheiat tragic. Băiețelul în vârstă de doar 4 ani, dat dispărut joi după-amiază din localitatea Dofteana, a fost găsit mort în râul Trotuș.

250 de oameni l-au căutat neîncetat

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuş”, au transmis poliţiştii, potrivit News.ro și Bacau.net.

Avram Iosif Laurențiu, un băiețel în vârstă de 4 ani, a dispărut de la domiciliul din Dofteana, județul Bacău. În această situație, peste 250 de persoane au fost mobilizate în operațiunile de căutare, printre acestea aflându-se polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari.

„În cursul nopții, pentru operațiunile de căutare au fost utilizate inclusiv o cameră cu termoviziune, precum și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. Operațiunile de căutare și salvare sunt în continuare în desfășurare, fiind mobilizate resurse și luate toate măsurile necesare pentru depistarea în siguranță a minorului”, a transmis IPJ Bacău, pe Facebook.

Alarma a fost dată joi după-amiază, când familia copilului a observat că acesta nu se mai află în curtea casei sau în apropierea locuinței.

Polițiștii din cadrul IPJ Bacău au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care copilul a ajuns în râul Trotuș. Trupul neînsuflețit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții.

„Nu există cuvinte”