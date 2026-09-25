Platforma electronică TollRo devine complet operațională începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, dată de la care rovinieta, tichetele de rută și noile tarife de drum vor fi emise exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Căror vehicule i se aplică sistemul TollRo

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a confirmat, vineri, finalizarea etapei de testare a platformei pe 29 septembrie 2026.

„Începând cu 1 octombrie 2026 - rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se vor putea achita doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică”, a anunțat CNAIR.

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, potrivit ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr.940 din 10 octombrie 2025.

Principalele funcționalități ale aplicației

Aplicația mobilă TollRo este concepută pentru a simplifica la maximum gestionarea taxelor de drum și oferă un pachet complet de funcționalități direct de pe telefon. Printre cele mai importante opțiuni se numără calculul automat al tarifului de trecere, stabilit în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată și norma de poluare (EURO) a vehiculului, precum și posibilitatea de a efectua plăți online în deplină siguranță.

De asemenea, șoferii și transportatorii își pot crea și gestiona contul de utilizator, având acces permanent la istoricul detaliat al tranzacțiilor și al trecerilor efectuate, dar și la notificări în timp real privind rețeaua de drumuri acoperită de sistem.

Pentru achitarea taxelor TollRo, utilizatorii au la dispoziție două opțiuni flexibile de plată. Prima este tichetul de rută, care presupune achitarea în avans a unui traseu bine stabilit înainte de plecarea la drum. Cea de-a doua variantă este tarifarea directă pe distanța parcursă, unde traseul este monitorizat și înregistrat prin aplicația mobilă, iar plata se deduce automat din portofelul electronic sau poate fi achitată rapid cu cardul ori cash.

Canalele de plată disponibile de la 1 octombrie 2026

Începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii vor avea la dispoziție multiple opțiuni pentru achitarea rovinietei și a taxelor TollRo, atât online, cât și fizic. Portalul oficial portal.etoll.ro este destinat gestionării complete a conturilor, flotelor auto, portofelului electronic și facturilor, în timp ce aplicația mobilă gratuită TollRo (pentru iOS și Android) permite cumpărarea rapidă a rovinietelor, generarea tichetelor de rută și înregistrarea traseului în timp real.

Pentru cei care preferă metodele clasice, rovinieta rămâne disponibilă prin SMS și la distribuitorii autorizați, iar la punctele de vânzare CNAIR și la trecerile de frontieră (SDN și ACI) se pot achiziționa atât roviniete, cât și tichete de rută, fiind acceptată și plata în numerar în locațiile selectate.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate

Vestea bună pentru șoferi este că rovinietele achiziționate până la 30 septembrie 2026 rămân valabile până la data expirării.

„Rovinietele deja cumpărate rămân valabile. Rovinietele emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR) își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziția unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat”, potrivit CNAIR.

Vânzarea prin sistemul actual va fi stopată pe 30 septembrie 2026, la ora 23:59. Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, toate rovinietele și tichetele de rută noi se emit exclusiv prin platforma TollRo.