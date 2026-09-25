ArcelorMittal a anunțat „cu profund regret” guvernul ucrainean cu privire la imposibilitatea reluării operațiunilor oțelăriei din Krivîi Rih, într-un mod sigur și sustenabil.

21 septembrie, ultima lovitură

Compania a reamintit că, în ultimele cinci săptămâni, oțelăria ArcelorMittal din Krivîi Rih a fost lovită de patru atacuri cu rachete. Ultima lovitură a avut loc pe 21 septembrie.

În total, cinci persoane au murit în urma celor patru atacuri, 17 angajați ai companiei au fost răniți, unul dintre ei fiind în stare critică. De asemenea, instalațiile de producție au fost avariate semnificativ, relatează Biz New Voice.

„Am ajuns la concluzia că nu mai putem opera în siguranță ArcelorMittal Krivîi Rih. De la începutul războiului, oamenii noștri din Ucraina au lucrat neobosit pentru a menține uzina în funcțiune. Au fost un model de curaj în condiții pe care majoritatea dintre noi nici nu ni le putem imagina. Discutăm despre viitorul uzinei cu guvernul ucrainean și ne vom concentra pe conservarea infrastructurii, astfel încât, odată cu revenirea păcii, să existe oportunități de reluare a producției”, a declarat Mauro Longobardo, CEO al AMKR.

Reprezentanții ArcelorMittal a adăugat că, de la începutul războiului, în februarie 2022, prioritatea companiei a fost siguranța și stabilitatea economică a lucrătorilor ucraineni.

Compania-mamă a oferit sprijin financiar pentru a asigura funcționarea continuă a ArcelorMittal Krivîi Rih în valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Pierderile din deprecierea activelor fixe ale ArcelorMittal au fost estimate la aproximativ 1 miliard de dolari.

Ucraina nu mai are o industrie metalurgică

Anterior, Oleksandr Vodoviz, reprezentant al Metinvest, a declarat că astăzi Ucraina nu mai are o industrie metalurgică.

Conform relatărilor, în noaptea de marți spre miercuri, 21/22 septembrie 2026, Rusia a lansat un atac aerian la scară largă asupra Ucrainei folosind drone și rachete balistice.

Rușii au atacat simultan întreprinderi metalurgice din Dnipro și Krivîi Rih.

Pe 17 septembrie, Rusia a lansat două rachete balistice asupra oțelăriei din Zaporizhstal, parte a grupului Metinvest. Acesta a fost al patrulea atac asupra combinatului într-o lună. Uzina fusese închisă încă de la atacul rusesc din 11 august.

Anterior, Metinvest a oprit oțelăria Kametstal din Kamianske, regiunea Dnipropetrovsk, după un atac al Rusiei în noaptea de 5 septembrie.