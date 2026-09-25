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Libertatea începe campania „Cum citești corect factura la curent?”. Energia înseamnă cam 50% din prețul final. Pe ce dai restul banilor

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Factură la energie electrică. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Un bărbat se uită pe factura la energie și calculează apoi folosind un calculator mic. Foto: Shutterstock
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Ziarul Libertatea demarează astăzi campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

Contrar a ceea ce mulți români cred, costul luminii lunare nu este cel afișat pe factura de la curent. În realitate, kilowații consumați costă cam jumătate din prețul final pe care îl plătim.

Tocmai de aceea, campania inițiată de Libertatea, „Cum citești corect factura la curent?”, își propune să demistifice nota de plată de la energie electrică pentru consumatorii din România, oferind ghiduri detaliate, specifice fiecărui furnizor major.

Mulți consumatori nu citesc factura detaliată de la energie și nu știu că, pe lângă kilowații consumați lună de lună, ei mai plătesc în plus diverse taxe: tarifele de distribuție, tarifele de transport, taxele de stat precum certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, accize, TVA sau alte costuri.

Pentru a-i ajuta pe români să înțeleagă mai bine pe ce dau banii de fiecare dată când plătesc factura la curentul electric, Libertatea a stat de vorbă cu fiecare furnizor mare de energie în parte, pentru a ajuta la transparentizarea acestor costuri.

Începând de vineri, 25 septembrie 2026, Libertatea va publica, de două ori pe săptămână, facturile la lumină detaliate și explicate pe înțelesul tuturor, în cazul celor mai mari furnizori de energie: Hidroelectrica, PPC (fostul Enel), Electrica Furnizare, Engie, E.On Energie, Premier Energy Furnizare și Nova Power&Gas.

În ficare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor. În comentariile articolelor puteți să ne transmiteți întrebări legate de subiect, sau povești personale despre problemele întâmpinate cu facturile la energie electrică.

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Tags: Ministerul Energiei Știri energie curent electric taxe hidroelectrica Enel facturi
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