„Tată, sunt oameni blocați înăuntru”. Cursa contracronometru din noaptea de Revelion

Bărbatul se numește Paolo Campolo, are 55 de ani și este analist financiar. Locuiește în stațiunea de lux Crans-Montana, în cantonul Valais. În noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fiica lui l-a sunat în disperată și i-a spus că iubitul ei și prietenii acestuia sunt blocați în interiorul barului Le Constellation.

Campolo a fugit din casa sa, aflată la aproximativ 50 de metri de local, direct spre clădirea în flăcări.

A forțat ușa și a intrat în flăcări: „Corpurile tinerilor au căzut peste mine”

Când a aacolojuns , pompierii și echipajele de urgență erau deja la fața locului, însă zeci de oameni erau încă prinși în interior. Singura ieșire era blocată de îmbulzeala provocată de persoanele care încercau să scape din infern.

Campolo a observat o ușă laterală de urgență și, împreună cu un alt bărbat, a forțat-o să se deschidă. „Am spart ușa de urgență și corpurile tinerilor au căzut peste mine. M-au implorat să-i ajut. Mulți dintre ei erau italieni.” Din spatele ușii se vedeau „mâini și fețe”, spune el.

Bancherul a fost ulterior internat pentru intoxicație cu fum, dar viața sa este în afara pericolului. Vorbind din patul de spital pentru publicația italiană Il Messaggero, el a descris scenele dramatice din interior.

„Erau mai multe corpuri, peste tot. Vii, dar arse. Unele conștiente, altele nu”, a spus Campolo, care mărturisește că nu s-a gândit în nicio secundă nici la durere, nici la pericol. „Am scos copii afară cu mâinile goale. Unul câte unul. Erau în viață, dar răniți, mulți dintre ei grav.”

Imaginea cumplită a celor blocați înăuntru: „Cerșeau ajutor”

Imaginea care l-a marcat cel mai mult nu a fost focul, ci privirile celor rămași înăuntru: „Privirile. Disperarea lucidă a celor care știu că mor.”

Incendiul a izbucnit în subsolul barului Le Constellation, extrem de aglomerat în noaptea de Revelion. Potrivit autorităților, cel puțin 47 de persoane au murit, iar 119 au fost rănite, dintre care aproximativ 80 în stare critică. Printre victime se află numeroși adolescenți.

Au fost identificate victime din Elveția, Franța, Italia, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Luxemburg, Belgia, Portugalia și Polonia. Și un român de 18 ani este dat dispărut în urma tragediei. Naționalitatea a 14 persoane nu era încă stabilită la momentul raportării.

De la extraz la infern, doar un pas

Anchetatorii elvețieni spun că incendiul ar fi fost declanșat, cel mai probabil, de scântei atașate sticlelor de șampanie, folosite în timpul petrecerii. Acestea ar fi aprins materialul de izolare fonică din spumă de pe tavan, provocând un fenomen extrem de periculos, cunoscut ca flashover, când întreaga încăpere ia foc aproape instantaneu.

„Presupunem că incendiul a provenit de la scânteile atașate la sticlele de șampanie. De acolo, tavanul a luat foc”, a declarat procurorul general al regiunii Valais, Beatrice Pilloud.

Autoritățile verifică acum ieșirile de urgență, stingătoarele, materialele folosite în local și gradul de ocupare. Nu este exclusă deschiderea unei anchete pentru omor din neglijență.

Proprietarii barului: „Nu putem nici dormi, nici mânca”

Proprietarii barului, Jacques Moretti și soția sa, Jessica, au declarat presei elvețiene că sunt șocați de tragedie și că au respectat toate regulile de siguranță.

„Nu putem nici dormi, nici mânca. Vom face tot ce putem pentru a clarifica cauzele.”

În mijlocul uneia dintre cele mai grave tragedii din Elveția din ultimii ani, gestul lui Paolo Campolo a salvat vieți. Zece copii au ieșit vii dintr-un loc care, pentru mulți alții, s-a transformat într-o capcană mortală. Asemeni lui, un român aflat lângă bar în momentul incendiului a ajutat la salvarea a zeci de oameni. George, un român stabilit în Elveția, a mărturisit că scenele de panică, cu persoane care încercau să scape din foc și fum, i-au amintit de tragedia de la Colectiv din 2015.

Sunt foarte multe amănunte, din poveștile martorilor sau pozele și filmulețele apărute online, care indică o asemănare foarte mare între incendiul de la Crans Montana și cel din Colectiv.

