„Tată, sunt oameni blocați înăuntru”. Cursa contracronometru din noaptea de Revelion

Bărbatul se numește Paolo Campolo, are 55 de ani și este analist financiar. Locuiește în stațiunea de lux Crans-Montana, în cantonul Valais. În noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fiica lui l-a sunat în disperată și i-a spus că iubitul ei și prietenii acestuia sunt blocați în interiorul barului Le Constellation.

Campolo a fugit din casa sa, aflată la aproximativ 50 de metri de local, direct spre clădirea în flăcări.

A forțat ușa și a intrat în flăcări: „Corpurile tinerilor au căzut peste mine”

Când a aacolojuns , pompierii și echipajele de urgență erau deja la fața locului, însă zeci de oameni erau încă prinși în interior. Singura ieșire era blocată de îmbulzeala provocată de persoanele care încercau să scape din infern.

Campolo a observat o ușă laterală de urgență și, împreună cu un alt bărbat, a forțat-o să se deschidă. „Am spart ușa de urgență și corpurile tinerilor au căzut peste mine. M-au implorat să-i ajut. Mulți dintre ei erau italieni.” Din spatele ușii se vedeau „mâini și fețe”, spune el.

Video

Bancherul a fost ulterior internat pentru intoxicație cu fum, dar viața sa este în afara pericolului. Vorbind din patul de spital pentru publicația italiană Il Messaggero, el a descris scenele dramatice din interior.

„Erau mai multe corpuri, peste tot. Vii, dar arse. Unele conștiente, altele nu”, a spus Campolo, care mărturisește că nu s-a gândit în nicio secundă nici la durere, nici la pericol. „Am scos copii afară cu mâinile goale. Unul câte unul. Erau în viață, dar răniți, mulți dintre ei grav.”

Imaginea cumplită a celor blocați înăuntru: „Cerșeau ajutor”

Imaginea care l-a marcat cel mai mult nu a fost focul, ci privirile celor rămași înăuntru: „Privirile. Disperarea lucidă a celor care știu că mor.”

Incendiul a izbucnit în subsolul barului Le Constellation, extrem de aglomerat în noaptea de Revelion. Potrivit autorităților, cel puțin 47 de persoane au murit, iar 119 au fost rănite, dintre care aproximativ 80 în stare critică. Printre victime se află numeroși adolescenți.

Au fost identificate victime din Elveția, Franța, Italia, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Luxemburg, Belgia, Portugalia și Polonia. Și un român de 18 ani este dat dispărut în urma tragediei. Naționalitatea a 14 persoane nu era încă stabilită la momentul raportării.

De la extraz la infern, doar un pas

Anchetatorii elvețieni spun că incendiul ar fi fost declanșat, cel mai probabil, de scântei atașate sticlelor de șampanie, folosite în timpul petrecerii. Acestea ar fi aprins materialul de izolare fonică din spumă de pe tavan, provocând un fenomen extrem de periculos, cunoscut ca flashover, când întreaga încăpere ia foc aproape instantaneu.

„Presupunem că incendiul a provenit de la scânteile atașate la sticlele de șampanie. De acolo, tavanul a luat foc”, a declarat procurorul general al regiunii Valais, Beatrice Pilloud.

Autoritățile verifică acum ieșirile de urgență, stingătoarele, materialele folosite în local și gradul de ocupare. Nu este exclusă deschiderea unei anchete pentru omor din neglijență.

Proprietarii barului: „Nu putem nici dormi, nici mânca”

Proprietarii barului, Jacques Moretti și soția sa, Jessica, au declarat presei elvețiene că sunt șocați de tragedie și că au respectat toate regulile de siguranță.

„Nu putem nici dormi, nici mânca. Vom face tot ce putem pentru a clarifica cauzele.”

În mijlocul uneia dintre cele mai grave tragedii din Elveția din ultimii ani, gestul lui Paolo Campolo a salvat vieți. Zece copii au ieșit vii dintr-un loc care, pentru mulți alții, s-a transformat într-o capcană mortală. Asemeni lui, un român aflat lângă bar în momentul incendiului a ajutat la salvarea a zeci de oameni. George, un român stabilit în Elveția, a mărturisit că scenele de panică, cu persoane care încercau să scape din foc și fum, i-au amintit de tragedia de la Colectiv din 2015.

Sunt foarte multe amănunte, din poveștile martorilor sau pozele și filmulețele apărute online, care indică o asemănare foarte mare între incendiul de la Crans Montana și cel din Colectiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Știri România 08:04
Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Incendiu într-un bloc din Slatina. Trei oameni au fost salvați cu autospeciala pentru intervenție la înălțime
Știri România 07:40
Incendiu într-un bloc din Slatina. Trei oameni au fost salvați cu autospeciala pentru intervenție la înălțime
Parteneri
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
Adevarul.ro
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Stiri Mondene 02 ian.
Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 02 ian.
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
ObservatorNews.ro
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax.ro
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Lista neagră de la CFR Cluj! Trei jucători importanți își negociază plecările: Neluțu Varga poate economisi peste 100.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Lista neagră de la CFR Cluj! Trei jucători importanți își negociază plecările: Neluțu Varga poate economisi peste 100.000 de euro. Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026